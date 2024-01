42° Memorial "Pier Giorgio Tappari", trionfa l'Alessandria

E' l'Alessandria la vincitrice del 42° Memorial Pier Luigi Tappari: la formazione piemontese ha superato 1-0 in finale la Rappresentativa Regionale Under 15, al termine di una gara bella e combattuta. Niente da fare per i ragazzi di Di Nuovo che, dopo aver superato il Torino ai quarti prima, e il Novara in semifinale poi, si sono dovuti arrendere alla forza dell'Alessandria. Grigi che hanno sconfitto la Pro Eureka ai quarti e il Bulè Belinzago in semifinale, prima di sconfiggere anche la Rapp: tre partite, quattro gol realizzati e zero subiti, per una vittoria finale più che meritata. Niente da fare, invece, per Bulè Belinzago e Novara che, dopo aver battuto ai quarti di finale rispettivamente Charvensod e Lucento, hanno dato forfait in semifinale.