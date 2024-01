Rappresentativa LND Under 15: lunedì il primo raduno della gestione Valtolina

Nuovo anno, prime convocazioni per la Rappresentativa Under 15 della LND che, da quest'anno, è guidata da Fabian Valtolina: classe 1971, ex giocatore - fra le altre, soprattutto del Venezia - nelle sue esperienze in panchina ha guidato club dilettantistici come Castiglione Val Fino, Ardor Lazzate, Gerenzanese e Aldini. Il primo raduno territoriale della gestione Valtolina si è tenuto lo scorso lunedì 9 gennaio presso il centro sportivo "Claudio Casati" della Folgore Caratese. Alle 14, infatti, la sua Rappresentativa ha svolto un test interno. Dei 44 calciatori dell'area settentrionale, 9 sono stati i ragazzi convocati