Il 16° Memorial Pierluigi Tinelli è del Collegno Paradiso

È anche il 16° Memorial Pierluigi Tinelli, organizzato dalla USD Carrara 90, si è concluso, con il trionfo della Polisportiva Paradiso Collegno in finale, contro lo Charvensod per 3-0 ; terzo posto, invece, per il Chieri, che ha sconfitto nella finale per il 3°-4° posto il Gassino SR per 2-1 . Un torneo che ha coinvolto ben 32 squadre, super partecipato, che ha tenuto impegnati i ragazzi della categoria Under 17 , in attesa della ripresa del campionato. Attività agonistiche che riprenderanno ufficialmente tutte questo weekend, per la prima giornata di campionato di tutte le categorie del 2024.

Grande soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione per il club organizzatore e ospitante, che sui social ha voluto celebrare così il momento: «In questa kermesse si sono date battaglia ben 32 squadre, con una vittoria meritata e netta il Paradiso Collegno, Under 17, vince la finale contro il Vda Charvensod. Complimenti Ragazzi. Il Carrara 90, il Presidente Bello, Danilo Tinelli, Maurizio Fontana e Carrain Renato si complimentano con il Paradiso Collegno, vincitori del 16° Memorial Tinelli. Si ringraziano le società per la partecipazione, tutti i ragazzi e i genitori. Auguriamo a tutti un Buon Anno 2024 e speriamo di vedervi, per il prossimo evento, nuovamente in corso Appio Claudio 192/A». Complimenti ricambiati dalla società vincitrice, il Paradiso Collegno, che sui social ha risposto così: «Un sentito ringraziamento al Presidente e a tutto lo staff del Carrara per l'ottima organizzazione e l'ospitalità ricevuta. Un elogio speciale ai nostri ragazzi dell'Under 17 per il risultato ottenuto. Speriamo di ritrovarci presto con l'Usd Carrara per altre entusiasmanti sfide calcistiche».

Archiviati i tornei natalizi, è tempo di tornare a far sul serio, con la 15esima giornata del girone B dell'Under 17 che per il Charvensod comincerà sabato 13 gennaio, con l'anticipo interno contro la Virtus Accademia fissato per le 17.30. Per Gassino SR e Collegno Paradiso l'appuntamento è per domenica 14 gennaio ore 10.30: Venaria-Gassino e Lascaris-Paradiso. Domenica alle 10.30 giocherà anche il Chieri, che però è nel girone E: sfida interna contro il Dertona.