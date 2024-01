LA NUOVA STELLA DEL GIRONE

In questa prima metà di campionato, l'Under 14 di mister Raffaele è riuscita a ottenere la quarta posizione del girone E. In questo modo, il sogno play-off è ancora ampiamente raggiungibile. Con ben sedici gol fatti in campionato, il Chieri è una delle squadre che crea più azioni offensive e mette in difficoltà gli avversari. Meno bene, invece, la fase difensiva: 12 gol concessi, finora, in campionato. La differenza tra reti fatte e subite è sicuramente positiva, come l'andamento di questa stagione di tutta la squadra. "Abbiamo creato una squadra da poco. Ad Agosto ero consapevole che stava nascendo qualcosa di bello in questo Chieri". Le parole del dirigente del Chieri, Manna, sono la conferma della bellissima stagione che stanno vivendo i ragazzi allenati da Raffaele. Si è formato un ottimo gruppo, solido e maturo. "Spero che in questo 2024 i ragazzi crescano nel riconoscere la propria consapevolezza. Devono essere consapevoli del fatto che si possono giocare ogni partita alla pari con tutti", ha proseguito il dirigente sportivo.