Under 16 Regionali: Rosta-Pozzomaina 1-0

ROSTA-POZZOMAINA 1-0 MARCATORI : 39’ Cannone (R) ROSTA (4-2-3-1): Mengoni, Soldano, Carretta, Ferrara (24’st Alotto), De Lorenzo, Dabeni, Surdo, Mandrini, Cannone, Vettorello, Grosso (20’st Baron). A disp.: Spatolisano, Barardo, Burlui, Caruso. All.: Munno. POZZOMAINA (4-4-2): Micheletti, Lombardo, Lavric (23’st Napolitano Di Munno), Spagnuolo (37’st Zhou), Acatrinei, Bancale, Domizio (12’st Tommasi), Lipari (25’st De Gregorio), Osipov (29’st Okokon), Carnevale Schianca, Mazzeo (17’st Contu). A disp.: Bertazzoni, Essadek, Xhemalaj. All.: Fasiello. ARBITRO : Lorenzo Ezio Filannino di Collegno

ROSTA – Il 2024 non poteva iniziare in modo migliore per il Rosta, che supera il Pozzomaina e torna al successo dopo il pesante ko di Alpignano. Un successo che porta i biancorossi a quota 27 punti e permette di mantenere il treno delle primissime posizioni, seppur il terzo posto ad oggi è un obiettivo ancora lontano. Discorso diverso per il Pozzo, che rimane invischiato nella zona playout ed è un peccato vista la gara offerta su un campo in pessimo stato, che ha aumentato le difficoltà ai 22 in campo.

Ma entriamo nel dettaglio. Il primo tempo è piacevole. I primissimi minuti sorridono al Rosta, partito aggressivo e voglioso di risolvere la questione già nella prima frazione, ma, dopo un breve ambientamento su un campo non facile, sono proprio gli ospiti a spaventare i padroni di casa, che comunque reggono l’urto e, con la solita manovra di qualità e fantasia, prima sfiorano il vantaggio (super intervento di Micheletti) e poi lo trovano al 39’ con Cannone. Il numero 9 è bravo a chiudere al meglio un’azione elaborata, partita dalla regia di Mandrini e passata dai piedi di Soldano, autore di un assist spaziale. Rosta in vantaggio sul gong del primo tempo e montante difficile da incassare per gli ospiti.

