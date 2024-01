Under 16 Regionali: Cheraschese-Saluzzo 2-3

CHERASCHESE-SALUZZO 2-3

MARCATORI: 37’ pt Rinaldi (CH), 3’ st, 40’ + 2’ st Bonansea (S), 16’ st Caffaro (S), 24’ st Malaspina (CH).

CHERASCHESE: Casella, Calosso (6’ st Ribecco sostituito poi a sua volta da Verri al 12’ st), Prenga (31’ st Coccio), Manera, Rinaldi, Myzyri, Odino, Pini (18’ st Ternavasio), Giacollo (39’ st Adubu), Malaspina, Cavaglia. A disp. Miele, Audisio, Rosso, Qose. All. Dughera.

SALUZZO: Cravero, Torassa (12’ st Allasia), Martini (31’ st Degiovanni), Ambrogio (21’ st Reinaudo), Bonansone (39’ st Dastru’), Valinotti, Bonansea, Caffaro (39’ st Sola), Maero U., Maero F., Masera. A disp. Piacenza, Bassignano, Ajazi, Fontanella. All. Bianchi.

ARBITRO: Sapino di Alba-Bra.

NOTE: Ammoniti: Calosso (C), Verri (C), Maero U. (S), Masera (S), Bonansea (S). Espulso: Rinaldi (C).