Under 15 Regionali: Lucento-Sisport 0-1

Un colpo di testa di Stefano Regano, tanto basta alla Sisport per incominciare il nuovo anno nel migliore dei modi, con un successo di corto muso ma prezioso sul campo del Lucento, che permette alla squadra di Ragagnin di rilanciare le ambizioni playoff della sua squadra, consolidando la quarta posizione a pari punti con la CBS a soli tre punti dal secondo posto dell'Alpignano. Per Chessa e i suoi ragazzi un altro stop, un altro passo indietro, dopo il pareggio contro il PSG, per una squadra che non riesce a dare continuità di risultato. Nonostante il cambio di panchina a inizio dicembre. Una gara sporca, con l'equilibrio a far da protagonista sulla scena in campo, considerato lo scarso numero di occasioni da gol da entrambe le parti. E che sia una partita complicata lo si capisce sin dalle prime battute, quando il cronometro passa ma le azioni offensive latitano. Sarà perché è la prima partita del 2024 alla ripresa, dopo una pausa natalizia abbastanza lunga, sarà per il tipo di partita che il Lucento solitamente in casa imposta (squadra molto complicata da affrontare che fa giocare male gli avversari) e sarà anche per il tipo di campo, di certo non agevole, che il match non regala emozioni. Soprattutto nel primo tempo, dove la Sisport si rende pericolosa in maniera concreta soltanto in un'occasione, quando Di Cintio becca il palo e fa tremare Ivasiuc e compagni.

