Under 15 Regionali: Candiolo-Nichelino Hesperia 1-1

CANDIOLO-NICHELINO HESPERIA 1-1 MARCATORI : 9' st Venturi (C), 28' st rig. Scorzoni (N) CANDIOLO (4-3-3): Tozzi (1' st Borgognoni), Di Vietri, Turina (3' st Benedan), Cozza, Dresti, Lamura, Pisacane (21' st Cuminale), Linsalata, Bucci, Venturi, Cirasola (23' st Chahid). A disp. Ceppa, Gravina, Lacanna, Puras, Posa. All. Zanellato. NICHELINO HESPERIA (4-3-3): Cipriani, Ottaviani, Sferlazza, Cochior (15' st Isoldi), Castellengo, Scorzoni, Pozzo (5' st Mazzei), Vinci, Persico, Tomatis, Mesiti. A disp. Dinuzzo, Grassitelli, Ciocca, De Gregorio. All. Mingardo. ARBITRO : Elba di Pinerolo. ESPULSI : 38' st Tomatis (N), 40' st Di Nuzzo (N). AMMONITI : Lamura (C), Chahid (C), Castellengo (N), Persico (N), Isoldi (N), Mazzei (N).

Il 2024 di Candiolo e Nichelino Hesperia inizia con un sorriso a metà e un bicchiere mezzo pieno più per gli ospiti che per la squadra di casa. Avanti 1-0 al 9' della ripresa con Venturi, infatti, il Candiolo si è fatto riprendere dalla squadra di Mingardo, che ha pareggiato la partita dagli undici metri grazie al rigore trasformato da Scorzoni evitando così di cominciare l'anno solare con una sconfitta. La squadra di Zanellato è costretta a rimandare nuovamente l'appuntamento con la vittoria, proprio quando sembrava che il successo fosse lì: a portata di mano. Anche perché se c'è una squadra che avrebbe meritato di vincere, quella è il Candiolo. Che muove la classifica ma resta sempre in penultima posizione, in attesa di tornare a vincere (tre punti che mancano dal 5 novembre scorso), proprio nel giorno dell'ultima panchina di Sergio Zanellato, promosso dalla società in Under 19, per rialzare le sorti di una Juniores che naviga in cattive acque nel girone provinciale di Pinerolo. Quella stessa Under 19 che Zanellato conosce bene, considerati i suoi trascorsi vincenti degli anni scorsi: vittoria con i provinciali e salvezza nei regionali. In Under 15, invece, il lavoro del Candiolo verrà portato avanti da Giuseppe Scaletta, ex allenatore del Vianney. Responso positivo soprattutto per il Nichelino Hesperia, che mette fine al periodo negativo in cui ha inanellato tre KO consecutivi e trova il primo risultato utile e positivo del nuovo anno. Ma la zona playoff continua ad allontanarsi vertiginosamente.

