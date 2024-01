Under 16 Regionali: Bacigalupo-Alpignano 0-6, la cronaca del match

Nella sfida tra Bacigalupo e Alpignano, finisce 9-0 per gli ospiti, con la capolista che resta in vetta alla classifica con 38 punti. Fioccardi e Caveglia si regalano la doppietta. É un Alpignano da godere quello visto ieri sera, nove reti di fila e zero gol subiti, prestazione da lode per la squadra guidata da mister Martorana. Insufficiente la prestazione dei padroni di casa, che non hanno retto il confronto con la capolista, andando in affanno nel primo e nel secondo tempo. Parecchie imprecisioni che hanno evidenziato i limiti della squadra di mister Di Vincenzo, inevitabilmente accentuati contro un avversario costruito per vincere, con una rosa completa ed indubbiamente con qualità superiori.

Ad aprire le danze per la capolista ci pensa Barone che, con una prodezza di destro, insacca la palla in rete e fa 1-0. Poco dopo, in splendida forma, cerca la doppietta e va vicino al raddoppio grazie ad un dribbling in mezzo all’area: la conclusione però finisce lontano dallo specchio della porta e non impegna Massa. È solo il preludio al gol e alla doppietta di Barone, perchè al 16’ arriva il raddoppio su un cross in prima battuta respinto dal portiere ma finito poco dopo in rete grazie all’intuito di Cilimberti, che non sbaglia davanti la porta. Decisivo ancora Barone che compie una prodezza, e fa proseguire la goleada dell’Alpignano siglando la prima doppietta della serata. Il Bacigalupo è sotto assedio, primo round che prosegue con i padroni di casa, nettamente in difficolta e consapevoli del dominio e della forza degli avversari. Mai entrati in partita, senza dubbio dovuto ad un Alpignano di ferro che non concede nulla e tiene la porta inviolata.

La squadra di mister Martorana è spietata e, dopo un gol annullato in fuorigioco, si affida a Russo che si vede arrivare un gran bel gross ed ingolosito dal gusto del gol cala il poker nel gelo di Torino. Un segnale da parte del Bacigalupo però arriva (dalla difesa), grazie ad un intervento strepitoso di Massa, che cerca di tenere viva la squadra compiendo una prodezza su un tiro a giro dell’infuocato Barone. Infatti, il numero 1, preso d’assalto, smanaccia e mette al sicuro la porta evitando il 5-0. Non soddisfatto del poker, l’Alpignano, trova il quinto gol grazie ad un rigore procurato da parte di Livoni ai danni di Curri, che calcia e spiazza il portiere. Primo tempo senza recupero.

Nel secondo tempo la musica non cambia, diversi cambi per entrambe le squadre. Si gioca a ritmi più bassi, con l’Alpignano che con personalità gestisce il largo vantaggio senza timore. Attenzione però alle disattenzioni, il Bacigalupo sfiora il gol, per una dormita della difesa avversaria, che viene però murata dal neo entrato Polizzi, che risponde presente. Gioca in scioltezza la capolista, e trova altri due gol nel giro di pochi minuti (24’ e 33’) grazie alla doppietta di Caveglia che, entrato dalla panchina, sigla due gol e fa doppietta. Triplice Fischio dell’arbitro Gemma, tutti sotto la doccia. Bacigalupo fantasma in una notte gelida, trionfa l’Alpigiano che scappa e vola a +4 dalla Sisport.