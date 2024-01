Under 16 Regionali: Alpignano-Cenisia 2-0, la cronaca del match

ALPIGNANO-CENISIA 2-0 MARCATORI : 9’st Miceli, 13’st Barone. ALPIGNANO (3-5-2) : Traversi (30’st Polizzi), Miceli, Momo, Russo (13’st Crudu), Tursi (9’st Comolli), Curri, Cordola, Amorosi, Ciliberti (5’st Marangon), Barone (35’st Zmoshu), Fioccardi. All.: Martorana. CENISIA (4-3-3) : Breshak, Makuala (8’st Andruetto), Paic (5’st Muffo), Anticona (43’ Benoukaiss), Balan, Perretta, Donato (13’st Enasel), Manzi (20’st Ferrecchia), Negri (18’st Cavuoto) (15’st Scaglione), Broggio, Mottino. A disp.: Allocco. All.: Naretto. ARBITRO : Alpha Oumar Diallo di Collegno,

ALPIGNANO – Ed è un Alpignano anche più forte degli infortuni. Con netto 2-0 (in rete Miceli e Barone ad inizio secondo tempo), i biancazzurri regolano il Cenisia di Naretto e proseguono la loro marcia in vetta alla classifica del girone C. Vittoria che permette di rimanere a +4 dalla Sisport e +5 dal Vanchiglia, ad oggi le candidate più credibili a vestire i panni di “anti-Alpignano”.

Partita, però, non facile quella di sabato contro le violette. Martorana, dopo l’ottima prestazione contro il Mirafiori di mercoledì 17, deve fare fronte agli infortuni di Caveglia, Cavacini e Cretu, oltre alla squalifica di Metta. Il tecnico cambia anche modulo per l’occasione, anche se in fase di possesso palla i biancazzurri impostano sempre con due soli uomini ancorati davanti a Traversi e il resto della squadra proiettata ad occupare gli spazi nella trequarti avversaria. Il Cenisia prova a reggere, ma la differenza fisica, oltre che tecnica, si nota e viene fuori alla lunga.

Precisamente al 9’ della ripresa, quando ci pensa Miceli a sbloccare una gara tosta per l’Alpignano nonostante il dominio del possesso palla dalle prime battute. Questo perché il Cenisia è messo bene in campo, con due linee belle compatte e ordinate. Detto questo, la rete di Miceli apre una voragine nel muro difensivo dei viola e pochi minuti dopo Barone la chiude definitivamente. Risultato che permette a Martorana e a Naretto di far entrare tutti i componenti della panchina (ad eccezione del secondo portiere ospite, Allocco) e di concentrarsi al turno di settimana prossima.

Per l’Alpignano il calendario presenta il Pozzomaina, nuovamente in casa, mentre per il Cenisia arriva un altro avversario duro, ossia il Lucento. Per le violette servirà una prestazione importante, in parte come quella vista, a livello difensivo, contro i biancazzurri per poi giocarsi le proprie carte nel match della diciottesima proprio contro il Pozzo, in quello che si preannuncia già uno scontro diretto per la salvezza.