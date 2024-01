Under 16 Regionali: Albese-Asti 0-9, la cronaca del match

ALBESE-ASTI 0-9 MARCATORI : 5’ pt Margarino, 10’ pt, 26’ pt e 31’ pt Messina, 8’ st M’Hiri, 10’ st Forno, 30’ st Ortolano, 32’ st e 37’ st Metello ALBESE : Ollino, Gallarato, Miron (1’ st Riva), Appiano (1’ st Milano), Aime, Valenti, Fiore, Gianoglio, Ujkaj, Frau, Vico (1’ st Iannace). A disp. Lusso, Voci. All. Capello. ASTI : Bassani (19’ st Zuccherino), Toso (16’ st De Bortoli), Dunga, De Rosa (14’ st Gatti), Gissi, Margarino (16’ st Baho), Mana (14’ st Dabbene), Ortolano, M’Hiri (10’ st Metello), Ruta, Messina (8’ st Forno). All. Marino. ARBITRO : Talarico di Alba-Bra. NOTE : Ammoniti: Miron (AL), Gallarato (AL).

Capolavoro biancorosso. I Galletti 2008 travolgono i pari età dell’Albese dominando dal primo all’ultimo istante, trascinati da un super Messina che segna una tripletta in soli 31 minuti. In un freddo pomeriggio di gennaio ci pensa l’Asti a scaldare ed incantare il pubblico sugli spalti con una prestazione di assoluto livello per qualità di gioco ed intensità.

L’Albese scende in campo con un 4-3-3 compatto; l’Asti risponde invece con un 3-5-2 formato maxi, con la coppia d’attacco Messina - M’Hiri che fa scintille. L'equilibrio in campo regna giusto qualche minuto, poi si scatena la potenza biancorossa. Al 5’ Mana viene abbattuto in area dall’intervento fuori tempo di Miron. Dagli undici metri si presenta Margarino che spiazza il portiere con una tranquillità glaciale. La gara prende una direzione ben delineata, resa ancora più netta dal raddoppio di Messina, bravo a scippare il pallone ad Aime e ad incastrarlo sotto l'incrocio dei pali. L’Albese cerca di riorganizzarsi ma, nel momento in cui sembra aver limitato l’offensiva astigiana, si scatena Messina, prima con una giocata da vero fuoriclasse con cui salta il difensore e buca il portiere e poi con un’incornata sul secondo palo chiudendo il primo tempo in festa.

La seconda frazione inizia sostanzialmente sulla falsariga di quella precedente, con l’Asti in controllo totale, galvanizzato dalla voglia di divertire e divertirsi e con l’Albese rintanata nella propria metà campo cercando di non subire un’imbarcata totale. I Galletti sono implacabili, all’ottavo minuto siglano la manita con M’hiri che sgasa sulla fascia, rientra in mezzo al campo e infila il pallone all’angolino, poi timbrano, al 10’, il sesto gol con il tap-in vincente sotto porta di Forno. A complicare ancora di più la situazione sono le sostituzioni di mister Marino, che rimescola le carte in tavola facendo entrare in campo ragazzi freschi e soprattutto vogliosi di partecipare alla festa. A metà ripresa è Ollino a tenere a galla i suoi compagni dalla profondità degli abissi con diverse parate sensazionali ma, sul tramontare della partita, anche lui è costretto ad alzare bandiera bianca prima sul tiro fulmineo in diagonale di Ortolano e poi sul colpo da attaccante vero di Metello. Infine, a tre dal termine, ci pensa ancora Metello a mettere il timbro del definitivo K.O.