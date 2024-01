Rapp. Under 19, domani l'amichevole contro il Chieri

Meno di due mesi all'inizio del Torneo delle Regioni, con i gironi e i calendari svelati lunedì scorso: edizione numero 60 che si terrà in Liguria, dal 23 al 29 marzo. Prosegue, quindi, senza sosta il lavoro dei selezionatori delle Rappresentative del Piemonte, per arrivare alla grande manifestazione nelle migliori condizioni possibili. La Rapp. Under 19 guidata da Licio Russo, si ritroverà domani pomerggio, 25 Gennaio, alle ore 15 a Chieri al campo sportivo "Rosato di Via Andezeno 76, dove affronterà in amichevole la prima squadra del Chieri: un test sicuramente importante e stimolante allo stesso momento.