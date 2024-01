Rapp. Under 14, bella e vincente contro la Selezione Femminile Under 23

Amichevole sì, Rapp. Sperimentale no. Vince agevolmente e con un risultato larghissimo la selezione regionale piemontese Under 14 guidata da Bider, che ieri in un test tenutosi presso il centro sportivo del Bsr Grugliasco contro la Rappresentativa Femminile Under 23 si è imposta con il rotondissimo punteggio di 7-0. Al netto della differenza d'età, l'Under 14 si è dimostrata decisamente di altro livello. Nei tre tempi da 25 minuti ciascuno, Rapp. Under 14 vincente sin dalla prima partita, con il punteggiod di 1-0 grazie al gran gol messo a segno dal bomber della Saviglianese, da Daniel Velaj. L'occasione per la Selezione Femminile è arrivata al termine del primo tempo, con Clara Altafin che si è fatta ipnotizzare il rigore da Nicolò Rampin. Dal secondo tempo in poi la selezione di Bider ha preso il largo, imponendosi per 4-0: Orfano è stato il trande protagonista, autore di due reti; protagonista anche Tucci, a segno in occasione del 4-0 e assist-man in occasione del 3-0, siglato da Furlanetto. La terza e ultima frazione di gioco è terminata 2-0, sempre per l'Under 14, con due reti nei primi dieci minuti siglate De Marco e Freguglia.