Bianchi: "La mia filosofia? Lavoro e impegno costante"

Mister, come hai iniziato la tua carriera di allenatore e che cosa ti piace di più del tuo ruolo?

“L’idea di allenare mi ha sempre affascinato, ho iniziato 23 anni fa seguendo una squadra di pulcini e da lì non ho più smesso. Adoro andare al campo con il sorriso e poter insegnare ai ragazzi tutto quello che ho imparato durante la mia vita”.

Qual è la filosofia che sta alla base del tuo lavoro quotidiano sul campo e non solo?

“La mia filosofia è incentrata esclusivamente sul lavoro e l’impegno costante. Sono dell’idea che il lavoro paga e pagherà sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà. In questa pausa invernale, per esempio, ci siamo fermati giusto qualche giorno durante le festività; tutti gli altri giorni ci siamo allenati duramente e abbiamo partecipato a tornei nel torinese per farci trovare pronti per la seconda parte della stagione”

