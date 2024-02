Under 14 Regionali: Chieri-Acqui 2-1, la cronaca del match

CHIERI-ACQUI 2-1 RETI : 32' Santamaria (A), 27' st Olga, 40' st Okonon (C) CHIERI (4-2-3-1) : Halili, Lanza (1' st Kalifa), Genco (20' st Okokon), Ogede (21' st Diac), Boico, Bagni, Olga, Ricci, Moldovan (33' st Signore), D'Angelo, Pantiru (27' st Brataj). A disp. Taurino, Guerci, Manna. All. Raffaele. ACQUI (4-3-2-1) : Tufa, Carozzo, Moretti, Albrizio, Casalta, Patrucco, Santamaria (16' st Tardito), Benazzo, Lika, Cardinale, Palumbo. A disp. Siriano, Ivanov, Bertolotti, Fifo, Robbiano, Jelassi, Rubba, Rubba. All. Cigliutti. ARBITRO : Spirlì di Torino. AMMONITI : Ogede (C), Carozzo (A), Patrucco (A), Benazzo (A).



Vince di corto muso e al fotofinish il Chieri di Raffaele che, sotto di un gol contro l'Acqui, nella ripresa - nel giro di tredici minuti - prima l'agguanta e poi la ribalta. Tre punti d'oro per l'Under 14 del Chieri, poiché i tre punti permettono alla formazione di Raffaele di tornare in quarta posizione, in piena lotta playoff. Un'autentica beffa, invece, per l'Acqui di Cigliutti: una sconfitta che non smuove la classifica dei bianconeri, sempre nelle zone basse del campionato. Menzione di merito per Tufa, il numero uno ospite: è grazie a lui se l'Acqui è rimasto a galla e in partita sino ai minuti finali. Raffaele opta per il 4-2-3-1, mentre Cigliutti risponde con l'albero di Natale: 4-3-2-1. Sin dalle battute iniziali, Tufa fa capire che è una di quelle giornata in cui è gran spolvero: al 10' ci mette i guantoni e tanto talento per impedire alla formazione di casa di passare in vantaggio. Sugli sviluppi del calcio d'angolo successivo, Bagni becca la traversa. È la prima di una lunga serie di occasioni, in cui il protagonista è sempre l'estremo difensore ospite.

