Rappresentativa U15, sconfitta contro il Lascaris U16

MARCATORI: pt 20’ Halip (L); st 7’ rig. Persiano (R); tt 22’ Rizza (L), 25’ rig. Masi (L).

PRIMO TEMPO

Lascaris U16 (3-5-2): Castaldi; Erchini, Cattalano, Vaccaro; Poddis, Halip, Cottafava, Sesia, Caglioti; Rizza, Delle Cave.

Rappresentativa U15 (4-3-3): Rostagno; Bertot, Conforti, Amendolagine, Bernardinis; Olivero, Catanzaro (28' Mitma Suarez), Summa; Calizia, Maiolo, Aversano.

SECONDO TEMPO

Lascaris U16 (3-5-2): Castaldi; Erchini (9' Cantarella), Cattalano, Vaccaro (2' Bruno); Poddis (9' Quattrocchi), Halip, Cottafava (9' Camino), Sesia (9' De Stefano), Caglioti (9' Masi); Rizza (9' Raviola), Delle Cave.

Rappresentativa U15 (4-3-3): Quaranta; Ferello, Salvatore, Lorent, Cavazza; Cozzula, Mitma Suarez, Zamuner; Gueye, Persiano, Kharroubi.

TERZO TEMPO

Lascaris U16 (3-5-2): Scanu; Cattalano (17' Quattrocchi), Cantarella, Bruno; Poddis, Quattrocchi, Camino, De Stefano, Raviola; Masi, Rizza.

Rappresentativa U15 (4-3-3): Suino; Bertot (12' Salvatore), Amendolagine, Conforti (7' Cavazza), Bernardinis (12' Lorent); Summa (5' Olivero), Ferello (12' Mitma Suarez), Zamuner (5' Cozzula); Gueye (10' Calizia), Persiano (10' Maiolo), Aversano (10' Kharroubi).



Si conclude con una sconfitta il test amichevole di avvicinamento al Torneo delle Regioni. La Rappresentativa U15, allenata dal selezionatore Franco Di Nuovo, ha sfidato l’Under 16 del Lascaris, formazione in testa al proprio girone regionale. Il mister della rappresentativa ha optato per il 4-3-3 come modulo principale e ha modificato diverse cose nel corso dei tre tempi disputati. Il match, che è stato equilibrato per quasi tutta la sua durata. Nel primo tempo, la Rappresentativa ha le sue occasioni sin da subito, prima con Calizia del Chisola, poi con Aversano. Ma è la formazione bianconera a sfruttare meglio le opportunità che si presentano. Così, al 20’, Federico Hallip stappa il match con una grande giocata e porta in vantaggio il Lascaris.



Nel secondo tempo, la Rappresentativa si riorganizza, anche grazie a qualche cambio. Si nota da subito la maggiore cattiveria agonistica messa in campo dai ragazzi di Di Nuovo, che trovano il pareggio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio della ripresa. La rete del pareggio arriva da un calcio di rigore procurato e realizzato da Persiano. Nel finale, la Rappresentativa spinge, grazie anche alla generosità delle sue tre punte, ma la dirompente forza della squadra di Di Nuovo si esaurisce di fronte all’ottima fase difensiva dei bianconeri.



La terza frazione comincia con diversi cambi per parte, il che modifica leggermente le forze messe in campo dalle due squadre. Dopo un inizio di tempo costellato di occasioni, il vantaggio del Lascaris arriva al 19’, grazie all’incursione di Alessandro Rizza, che dal limite imbuca alle spalle del portiere avversario. Pochi minuti più tardi, la formazione bianconera chiude i giochi grazie al mancino di Kharroubi, che segna il definitivo 3-1.