Rappresentativa Under 17, match a senso unico contro le Foxes

VOLPIANO PIANESE UNDER 19-RAPPRESENTATIVA UNDER 17 1-3 MARCATORI : 5' Massano (R), 19' Lazzaro (R), 17' st Gambetti (V), 30' st Valleriani (R). PRIMO TEMPO VOLPIANO PIANESE : Gastaldi; Notomista; Cafà; Guzzo; Bollero; Nirta; Mingarelli; Caracciolo; Piscitelli; Ferram; Bitto. All. Santoro. RAPPRESENTATIVA UNDER 17 : Bruno R. (29' Rosin); Massano; Landi; Costa; El Achkaoui (18' Audisio); Brancato; Stefanelli; Bove; Lazzaro; Florio; Rosano. All. Marangon. SECONDO TEMPO VOLPIANO PIANESE : Varallo; Cafà(26'st Summa); Guzzo (26'st Parasiliti); Faye; Notomista (26'st Davin); Gambetti; Piscitelli (26'st Fiore); Giardino; Ferram (17'st Hajji); Caracciolo (17'st Suquet); Peradotto. RAPPRESENTATIVA UNDER 17 : Rosin (17'st Bruno L.); Massano (17'st Landi); Ubertino; Costa; Audisio; Pace; Capogna; Maniscalco; Beggi; Valleriani; Marmo. AMMONITI : Pace (R), Ubertino (R).

Il tempo verso l'edizione 2024 del Torneo delle Regioni corre, e la Rappresentativa Under 17 prosegue la sua preparazione e l'avvicinamento all'evento più importante dell'anno, con l'obiettivo di difendere un titolo conquistato proprio un anno fa. Negli scorsi giorni, in quel di Volpiano, la selezione regionale del Piemonte, guidata da Marangon, ha disputato un'amichevole contro le Foxes di Santoro vincendo e convincendo per 3-1. In gol, per la Rappresentativa, Massano e Lazzaro che, al 20', avevano già indirizzato la partita: prima il difensore del Chieri con un cross verso la porta che ha sorpreso Gastaldi e poi il mancino dell'esterno sempre del Chieri. Tardiva la risposta nella ripresa della formazione di casa, con Gambetti che al 17' aveva accorciato le distanze: mancino all'incrocio dei pali, imparabile per Rosin. Intorno alla mezz'ora della ripresa gara chiusa da Valleriani per il definitivo 3-1: a tu per tu con Varallo, dribbling e palla in rete.