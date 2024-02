Under 16 Regionali: Cheraschese-Chisola 0-9

CHERASCHESE-CHISOLA: 0-9

MARCATORI: 7’ pt, 21’ pt, 23’ pt, 34’ pt, 34’ st Giambertone, 29’ pt, 32’ pt, 12’ st, 33’ st Heinzen Manduca.

CHERASCHESE: Casella (28’ st Miele), Cocci (6’ st Audisio), Rinaldi, Manera, Myzyri, Calosso, Cavaglia, Pini (9’ st Qose), Ternavasio, Malaspina, Adubu. A disp. Odino, Prenga, Rosso, Giacollo, Ribecco. All. Dughera.

CHISOLA: Bahadi (21’ st Maiocchi), Siclari (16’ st Baba), Franze’, Paneghini (16’ st Nanni), Mazzone (16’ st Cammarata), D’Acierno, Lampitelli (9’ st Pansini), Coco, Heinzen, Giambertone, Chiessa, Maiocchi. A disp. Picca. All. Mezzano.

ARBITRO: Ieriti di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Calosso (CHE). Espulso: Franze’ (CHI), Adubu (CHE).

Un Chisola in piena travolge la Cheraschese in un tripudio di gol e mette entrambe le mani sul titolo regionale, ormai sempre più vicino. La coppia paradisiaca Giambertone - Heinzen manda all’inferno i Lupi di Dughera prendendosi la scena con 9 reti segnate e un feeling con il gol da veri bomber. Qualità e fluidità di gioco, reattività e fisicità in mezzo al campo: questi sono i punti forti che rendono i vinovesi non una semplice squadra ma una macchina costruita per vincere e dare spettacolo.

I padroni di casa iniziano con personalità ma, al 7’ minuto, ci pensa Giambertone a spegnere l’entusiasmo e a mettere subito le cose in chiaro infilando il pallone all’angolino con una rasoiata micidiale. Il Chisola aumenta subito i giri del motore ma il protagonista di questa prima fase di gara è Casella con due parate sensazionali, prima sul diagonale ravvicinato di Heinzen e poi sul colpo di testa dello stesso numero 9. Il fortino bianconero però regge fino al 21’, quando si scatena l’uragano targato Giambertone che prima anticipa il portiere in allungo insaccando in rete e poi si fa trovare pronto sulla respinta corta di Casella appoggiando agevolmente il pallone in buca. Il Chisola continua a dominare: al 29’ sale in cattedra Heinzen con un incornata perfetta che si infila all’angolo e, dopo appena 3 minuti, con un rigore millimetrico a fil di palo. Agli sgoccioli del primo tempo ritorna al centro del palco la coppia del gol: Heinzen sgasa sulla corsia di destra, la serve al centro dove trova Giambertone pronto a ribadire in rete il sigillo dello 0-6.