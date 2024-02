Under 14 Regionali: Aygreville-Quincitava 2-3

GESSAN – Una vittoria da… Festival! Il Quincitava sbanca Gessan e vola al settimo posto nel girone B di Under 14. Un successo ricco di spettacolo, ma che dimostra ancora una volta i valori dei giovani bianconeri, autori fin qui di una grande rimonta dopo un inizio di stagione da incubo. I ragazzi di Arizio resistono ad un buon Aygreville, pieno di assenze e adesso possono sognare di arrivare all’obiettivo salvezza senza grossi patemi.

Ma entriamo in cronaca. Come spesso accade, il Quincitava sblocca la gara nei primi dieci minuti. Ci pensa un ritrovato Thiebaut, valore aggiunto di questa formazione, a sbloccare la gara al 7’. L’Aygreville però non ci sta e trova la via del pareggio al 25’ con Pellati. La rete non taglia le gambe agli ospiti che dopo cinque minuti rimettono la testa avanti: ci pensa Definis a portare i bianconeri in vantaggio all’intervallo. Nella ripresa i ragazzi di Arizio entrano ancor più determinati e di fatto chiudono la gara con il solito Totaro al quarto d’ora. Nel finale i padroni di casa tentano il tutto per tutto e la riaprono con Di Simone al 25’. Si tratta di uno squillo, in quanto il Quincitava resiste e torna a casa con tre punti pesantissimi. Tre punti da… Festival!