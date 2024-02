Rapp. Piemonte Under 19, giovedì 22 febbraio nuovo raduno

Il Torneo delle Regioni 2024 si avvicina, e quindi prosegue la preparazione e l'avvicinamento delle varie selezioni regionali. Nello specifico, giovedì prossimo, 22 febbraio, si radunerà l'Under 19 guidata da Licio Russo in quel di Volpiano (campo sportivo via Trento). Il tempo stringe, e sarà l'ennesima occasione per il tecnico di valutare i ragazzi che più di altri si stanno contraddistinguendo da inizio stagione per poi arrivare, a inizio marzo, a effettuare scelte definitive.