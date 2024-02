Rapp. Piemonte Under 17, KO contro il Chisola

CHISOLA UNDER 19-RAPPRESENTATIVA PIEMONTE UNDER 17 3-2 MARCATORI : 5' Pirrotta (C), 33' Florio (R), 7'st rig. Maniscalco (R), 19' st Sarkis (C), 25' st Troia (C). 1T CHISOLA (4-3-3) : Ariello; Satta; Souza; Meriacre; Algarotti; Fantone; Trimarchi; Castellaro; Naranjo Barrera; Suazo. All. Gnan. RAPPRESENTATIVA (4-3-3) : Rosin; El Achkaoui; Ubertino; Costa; Massano; Brancato; B. Stefanelli (32' Lazzaro); Bove; Pace; Florio; Rosano. All. Marangon. 2T CHISOLA (4-3-3) : Cecchetto; Oliveira Santos; Rossetti; Tarucco; Irimia; Brun; Troia; Castellaro (39'st Fantone); Benestante; Stojmenovski; Sarkis. All.Gnan. RAPPRESENTATIVA (4-3-3): Frattin; Ubertino (21'st El Achkaoui); Landi; Costa (21'st Massano); Bottero; Maniscalco; Capogna; Ambrosino; Lazzaro (29'st Stefanelli); Valleriani; Beggi. All. Marangon.

Aveva sempre brillato fin qui e mostrato segnali positivi. Ma ieri, per la prima volta, qualcosa è andato storto. La Rappresentativa Piemonte Under 17, impegnata in amichevole, ha perso 3-2 contro l'Under 19 del Chisola. Una gara condotta per larghi tratti dalla squadra di Gnan, passata in vantaggio subito con Pirrotta al 5'. Poi la reazione della Rapp. che d'orgoglio ha prima pareggiato la partita al 33' con Florio e poi è passata in vantaggio a inizio secondo tempo dagli undici metri con Maniscalco. Un vantaggio che però ha soltanto illuso la selezione di Marangon che, nel giro di sei minuti, si è fatta prima raggiungere - il 2-2 lo ha firmato Sarkis - e poi scavalcare, con Troia che ha realizzato il 3-2 completando la rimonta in favore dei biancoblù. Al di là della sconfitta, che in amichevole - a maggior ragione - ci può stare, ciò che per la prima volta ha preoccupato è stata la difficoltà fisica della Rapp. rispetto al Chisola, che ha vinto meritatamente. Il Torneo delle Regioni si avvicina sempre di più, e a breve Marangon dovrà decidere chi portare con sé in Liguria in vista della manifestazione. I prossimi appuntamenti, quindi, si preannunciano cruciali. E non sono più ammessi passi falsi.