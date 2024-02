Under 16 Regionali, Bra-Chisola: 0-6, la cronaca del match

BRA - CHISOLA: 0-6

MARCATORI: 1’ pt Mazzone, 18’ pt, 39’ pt, 24’ st Manduca, 34’ pt, 13’ st Chessa.

BRA: Fogliatto, Barbero, Ratazzo (15’ st Portesio), Racca, Duke, Nizza, Reinero (34’ pt Fontana), Fogliato, Perronace, Isoardi, Marotta. A disp. Ghibaudo, Novaresio, Gerace, Cali, Bonino, Lamastra. All. Scarzello.

CHISOLA: Bahadi, Siclari, Cammarata (17’ st Picca), Paneghini, Mazzone, D’Acierno (25’ st Pochettino), Lampitelli (17’ st Nanni), Coco (26’ st Marasco), Manduca, Giambertone (15’ st Manuele), Chessa. A disp. Maiocchi, Scarangella. All. Mezzano.

ARBITRO: Gomba di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Reinero (B), Fogliato (B), D’Acierno (CH), Bahadi (CH), Chessa (CH), Pochettino (CH), Nanni (CH), Manuele (CH).

I Galacticos del Chisola travolgono la corazzata giallorossa del Bra con un pirotecnico 0-6 in una partita elettrizzante, ricca di emozioni e di scontri. I ragazzi di Mezzano si dimostrano ancora una volta la regina indiscussa del girone, una squadra sensazionale che sembra arrivare da un altro pianeta, trascinata dal gioiello brasiliano Gustavo Manduca, protagonista assoluto con 40 reti in 21 giornate.

I giallorossi di Scarzello scendono in campo con un compatto 5-3-1-1, con i due braccetti difensivi, Duke e Racca, in marcatura stretta sui due bomber vinovesi per limitare il più possibile il loro raggio d’azione. Il Chisola risponde, invece, con un 3-5-2 dinamico, in cui Chessa spazia su tutto il fronte sinistro scambiandosi ripetutamente con Manduca.

La partita si infiamma subito; dopo appena un minuto, i biancoblu sono già avanti nel punteggio: a stappare il match è Mazzone, che sbuca all'altezza dell’area piccola ed infila in porta il pallone vagante. Il Bra, con coraggio, cerca di reagire ma all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno si accende Manduca: il bomber, con la nove sulle spalle, scocca una freccia dai 20 metri che colpisce il cuore dell’incrocio dei pali, una magia strepitosa da vedere e rivedere.

Il match diventa rovente, la tensione in campo si taglia con un dito ma, al 34’, ci pensa Chessa a far scendere le tenebre sul match con una punizione velenosa che si infila all’angolino. Passano appena 5 minuti e torna al centro del palco il vero attore protagonista: Manduca recupera palla, punta verso la porta da vero predatore e spedisce il pallone sotto la traversa con un destro fulmineo.

Nella ripresa, il Bra rientra in campo con rabbia, grinta e Perronace assapora più volte il gusto del gol: prima si fa ipnotizzare dall’ottimo intervento con i piedi di Bahadi, poi colpisce clamorosamente la traversa con una punizione incantevole. Il livello di agonismo in campo lievita sempre di più e il clima diventa incandescente. Al 13’ Lampitelli viene atterrato in area, dagli 11 metri si presenta Chessa che punisce Fogliatto con una freddezza glaciale.

A metà secondo tempo, il Chisola chiude definitivamente i conti con il suo talento brasiliano: Manduca, servito in profondità da Chessa, supera il portiere con un tocco sotto delizioso, mettendo il punto esclamativo sulla sua strabiliante prestazione.