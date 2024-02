Under 14 Regionali: Vanchiglia-STS 1-0

VANCHIGLIA-STS 1-0

MARCATORE: pt 12’ Vailatti

VANCHIGLIA (4-3-3): Careggio 6; Battiston 6.5, Vailatti 7, Condello 6.5, Aamer 6.5; Lopez 6.5, Aniello 6 (17’ st Ordisci 6), Abouzid 6.5; Restivo 6.5 (16’ st Zanforlin 6.5), Camoriano 6, Passalacqua 6.5 (20’ st Millico 6). A disp. Romeo, Corraro, Badreddine, Tripodi, Millico, Napolitano, Ordisci. All. Iovino.

STS (4-2-3-1): Froio 6, Iacovo 6 (30’ pt Freda 6), Errquaibi 6.5, Kontchap 6.5 (33’ st Moio sv), Doumbia 6.5; Prati 6, Barbera 6.5; Bensallam 6.5 (1’ st Marabisso 6), Tucci 6, Ciancio 6 (11’ st Oliveri 6); Toro 6 (1’ st Sassoli 6). A disp. Dilillo, Georgiev, Moio, Sassoli, Dilillo. All. Tucci.

ARBITRO: Ticau di Torino

NOTE: Amm. Aniello; Tucci. Espulso Camoriano al 27’ st per doppia ammonizione, Ordisci al 37’ per doppia ammonizione

Il Vanchiglia trova una vittoria importante contro l’STS: i granata vincono una gara molto complessa contro una squadra che li ha messi di fronte a delle sfide molto complesse in ogni zona del campo, ma giocando con ordine e attenzione riescono a trovare i tre punti. Una bella partita, con purtroppo un brutto epilogo, con dei tafferugli in campo. La partita inizia subito con le squadre che si affrontano all’insegna dell’equilibrio: entrambe le squadre propongono un ottimo calcio, con alcune differenze nelle sfumature dell’atteggiamento: ordinati i padroni di casa, più fluidi gli ospiti. Ad andare in vantaggio è il Vanchiglia al 12’: Camoriano ottiene un corner che calcia Lopez: palla sul secondo palo dove Vailatti taglia e di testa supera Froio. L’STS risponde subito sempre da palla da fermo. Non un corner, ma una punizione sulla trequarti: taglio simile sul secondo palo di Bensallam che però non trova la porta di un soffio. Attorno al 20’ il Vanchiglia ha una buona occasione per il raddoppio con un ottimo contropiede: Restivo cambia gioco per Passalacqua che punta il portiere, palla in mezzo per Camoriano che però arriva un filo in ritardo e quindi la sua conclusione in spaccata non trova lo specchio della porta. Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia: entrambe le squadre cercano di imporre il loro gioco, spartendosi in maniera equilibrata il possesso della sfera. Nei primi minuti l’STS ha qualche occasione in più, ma ai bianconeri manca un po’ di concretezza in zona gol. Da palla da fermo poi i padroni di casa sono sempre pericolosi: punizione dalla trequarti dove si infila sul primo palo Abouzid: conclusione di prima intenzione che però finisce alta sopra la traversa. Al 23’ Tucci ci prova su punizione sui 25 metri: buona conclusione che scavalca la barriera, scende bene, ma finisce a lato del palo. Risposta immediata del Vanchiglia con Camoriano che prova la spizzata di testa, ma anche in questo caso manca la porta per una questione di centimetri. Ultimi minuti roventi, con il Vanchiglia che perde Camoriano, doppio giallo e padroni di casa costretti a difendere con l’uomo in meno. Tra nervosismo e altri cartellini la partita arriva poi al suo epilogo, con tanto di gol annullato all’STS per offside sull’ultimo affondo.