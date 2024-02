Under 17 Regionali: SG Chieri-Chieri 1-0

SG CHIERI-CHIERI 1-0

MARCATORE 14’ pt Piazza

SG CHIERI: Vartolo, Tomatis, Rossi, Vallone, Rosano, Tinaglia, Ninni (18’st Tosetto), SIlvestri, Lisciotto (39’st Molchen), Filinceri, Piazza (32’st El Bentaoui). A disp. Giumala, Bottan, Miceli. All. Rosano.

CHIERI: Pedone, Scarpellino, Tavano (16’st Aimetti), Checa (1’st Spinelli), Sacco, Massano, Colletto (1’st Grisafi), Salvatore, Rosano, Dsario. A disp. Mattrel, Breshak, Oseye, Nicosia, Panaccione, Conforti. All. Venacore

ARBITRO: Finazzi di Torino.

Colpo casalingo del San Giacomo Chieri che si aggiudica il derby con il Chieri. Sale in cattedra Gabriel Piazza che al 14’ del primo tempo firma il gol che deciderà popi il match. Brutto colpo per la capolista Chieri che si fa raggiungere dal?Derthona dopo il 5 a 1 rifilato allo Sca Asti. I bianconeri costringono dunque i ragazzi guidati da Vanacore a condividere il primato, 49 punti. Se il Chieri esce dal campo con la testa bassa, così non si può dire del San Giacomo dove negli spogliatoi si respira tutt’altra atmosfera. Con i tre punti conquistati nel derby, i biancoblù si avvicinano alle posizioni che contano. A quota 45 il terzo posto, ora, è distante solo tre lunghezze. Partita particolarmente sentita sia dalle due squadre che dai tifopsi sugli spalti: i derby sono sempre derby e a volte i pronostici non vengono rispettati. Fin dalle prime battute di gioco le due squadre hanno dimostrato di voler lottare fino all’ultimo per conquistare l’intera posta in palio. Invece, a sorridere è il?San?Giacomo che al 14’ del primo tempo sblocca il match con un bel gol di Piazza che non lascia scampo all’estremo difensore Pedone. Il?Chieri non demorde e cerca di ristabilire la situazione di parità. Ci prova, ma la palla non finisce nel sacco. Le due squadre non si risparmiano anche perchè un’eventuale vittoria del Chieri permetterebbe ai ragazzi di?Venacore di distaccare il Derthona. Il triplice fischio del direttore di arriva e decreta il successo del?San?Giacomo. Nel prossimo turno il Chieri giocherà in casa contro l’Area?Calcio, mentre il?San Giacomo andrà sul campo del Pecetto.