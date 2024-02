Rapp. Under 16 LND, si è concluso oggi il raduno di Fiano Romano

Nuovo appuntamento per la Rappresentativa Under 16 LND, che da lunedì scorso sino ad oggi, a Fiano Romano (RM), si è radunAta per il secondo stage nazionale stagionale. Non ci sono grandi novità rispetto al precedente raduno per quanto riguarda le convocazioni. Il selezionatore Peccati, infatti, ha voluto dare continuità al gruppo. L'unico elemento nuovo è il numero di convocati, sceso sensibilmente da 33 a 23. Per il Piemonte, presenti il numero uno del Lascaris Tommaso Castaldi e il bomber del Chisola Fabio Giambertone.