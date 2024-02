Lazio Under 16-Rapp. Under 16 LND 3-0

UNDER 16 LND-LAZIO UNDER 16 0-3

MARCATORI: 16’pt, 16’st e 25’st Polinari

UNDER16 LND 1° tempo (4-2-3-1): Bresolin (29’pt Lo Iacono); Castelli, Vervece, Morisco, Pizzi; Amarù, Caputo; Chirico, Pugliese, Bertoldo; Donato. All. Peccati.

LAZIO 1° tempo (4-2-3-1): Giacomone; Noto, Di Marzio, Di Liberto, Macerata; Cerroni, De Fraia; Callarà, De Angelis, Fanku; Polinari.

UNDER 16 LND 2° tempo (4-2-3-1): Lo Iacono (14’st Castaldi); Tolovan, Morisco, Stefanut, Stilla; Pergolini, Benincasa; Giambertone, Mucciacciaro, Lottini, Manconi. All. Peccati.

LAZIO 2° tempo (4-2-3-1): Croce; Buonafede, Papandrea, Di Liberto, Calvani; De Cortes, Di Claudio; Costantini (26’st Callarà), Reita, Zangari; Polinari (26’st Cerroni). A disp: Ciucci, Rizzo, Foschi, Panariello. All. Procopio.

ARBITRO: Ruino di Roma 2.

ASSISTENTI: Dobosz di Roma 2 e Di Carlantonio di Tivoli.

Finisce con una sconfitta il raduno di Fiano Romano della Rappresentativa Under 16 LND, che ieri pomeriggio ha perso con un netto 3-0 contro i pari età della Lazio, nel test amichevole che si è giocato presso il centro sportivo dell'Accademia Calcio che ha chiuso la tre giorni di stage per i ragazzi di Peccati.

Gara decisa da uno strepitoso Fabio Polinari: il gioiellino della Lazio ha sbloccato le cose al 16' con un grab destro dal limite alla prima vera occasione dell’incontro. Poi, nella ripresa, fra il 16’ e il 25’ nuovamente a segno, per una giornata da incorniciare. Allo scadere, traversa sul colpo di testa di bomber Giambertone.

A fine partita, il selezionatore della Rappresentativa Under 16 si è così espresso ai microfoni della LND: “Risultato che non ci rende felici, ma che non deve condizionare un percorso appena iniziato. Abbiamo fatto la nostra partita trovando davanti un avversario dai valori tecnici e fisici importanti, quelli che poi hanno indirizzato l’incontro. C’è sicuramente da lavorare su alcuni aspetti, ma sono fiducioso sul fatto che i ragazzi sapranno far uscire tutte le proprie qualità”.