Rappresentativa Sperimentale Under 16, mercoledì 23 nuovo raduno

Settimana prossima torna in campo la Rappresentativa Sperimentale Under 16, convocata dal selezionatore Virardi per una gara amichevole che si disputerà mercoledì 13 marzo alle ore 16 in quel di Grugliasco, presso il campo sportivo di Via L. Da Vinci contro i pari età della Pro Vercelli. Sarà l'occasione, per Virardi, di testare nuovamente le sue scelte a un mese di distanza dall'amichevole svolta a febbraio contro l'Under 17 del Volpiano Pianese.