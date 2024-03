Under 14 Regionali, Bra-Cumiana 9-0

MARCATORI: 2’ pt, 31’ pt, 2’ st Gigante (B), 18’ pt, 19’ st, 26’ st Sary (B), 5’ st Niang (B), 11’ st Vetrò (B), 21’ st Pennella (B).

BRA: Preci, Barberis, Sorace (16’ st Niang I.), Cabutto (11’ st Pennella), Castello, Lanzano, Gigante (11’ st Macrì), Sary, Vetrò (11’ st Lissone), Ventura (16’ st Politanò), Niang M. (9’ st Canavero). A disp. Arlorio. All. Tibaldi.

CUMIANA: Gobbini, Jemma (22’ st Passerò), Giuliano (22’ st Gallo), Elezaj (1’ st Mancin), Casta, Celesia (25’ st Allora), Meola, Lo Russo (12’ st Misbah), Amatista, Vitalone (31’ st Montalbetti), Ghione (1’ st Uda). A disp. D’Alessandro. All. Maruzzella.

ARBITRO: Nicotra di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Amatista (CU), Sary (B).

Un Bra formato maxi annichilisce il Cumiana con una grande dimostrazione di forza, trainato dalle qualità di Gigante e Sary che, a suon di triplette e numeri di prestigio, hanno fatto la differenza in campo. I giallorossi ruggiscono per ben 9 volte portando a casa una vittoria mai messa in discussione per il divario troppo grande che divide le due squadre.

I padroni di casa scendono in campo con un 3-4-1-2, in cui Sary agisce da fantasista alle spalle delle due prime punte Vetrò e Niang. Il Cumiana risponde invece con un 4-5-1 compatto, con Amatista centravanti e Lo Russo insieme a Meola a spingere sulle corsie laterali. La prima frazione di gara si apre subito con un Bra dominante che mette alle corde il Cumiana e sferra il primo gancio dell’incontro: Gigante riceve il pallone sulla sinistra, salta Jemma con una magia e pennella un tiro a giro alla Del Piero che si insacca all’angolino.

È un monologo giallorosso e al 18’ i ragazzi di Maruzzella incassano il secondo colpo: Ventura vede uno spiraglio di luce nella difesa avversario e fa filtrare un pallone illuminante con l’esterno; si inserisce Sary che fulmina un incolpevole Gobbini. Poco prima del duplice fischio, il Bra firma il tris con Gigante che si inventa un altro golazo superando l’estremo difensore con uno scavetto delizioso. Nella ripresa il copione non cambia e il sole cocente non aiuta il Cumiana, che subisce una goleada. Al secondo giro d’orologio il Bra cala il poker con Gigante che sigla la sua tripletta personale con un destro sensazionale che toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. Passano pochi minuti e arriva la manita: Niang si avventa come un falco sulla respinta corta del portiere e gonfia la rete.

Il Bra non ha alcuna intenzione di fermarsi e, verso la metà del secondo tempo, prende il volo: prima Vetrò infila il portiere sul primo palo, poi Sary firma il 7-0 con un destro micidiale di prima intenzione. Il Cumiana è fisicamente e psicologicamente al tappeto ma tenta di aggrapparsi alla partita con le unghie e con i denti. I Ragazzi di Tibaldi, però, sono inarrestabili e al 21’ timbrano l’8-0 con un gran gol da fuori area di Pennella che si imbuca all’angolino. Dulcis in fundo, Sary firma la sua tripletta personale tirando fuori dal cilindro un gol meraviglioso su punizione facendo calare il sipario sul match.