Under 14 Regionali, SG Chieri-Alba 3-0

Il San Giacomo Chieri vince non senza fatica contro l’Alba. Dopo un buon primo tempo i padroni di casa escono dal gioco nella ripresa, grazie alla pressione dei langaroli. Gli ospiti possono sicuramente reclamare una certa leggerezza sui gol concessi e nel aver faticato molto per creare le proprie occasioni in una partita che è rimasta aperta per molto tempo.

I padroni di casa partono bene: il fattore campo - rettangolo stretto e in erba naturale aiuta nel controllo della partita e fin dalle prime battute creano pericoli. All’8’ ci prova Tozzi, che scappa bene sulla sinistra e prova il diagonale, con il pallone che esce di un soffio. Ma il gol è imminente e arriva due minuti dopo: errore in disimpegno della difesa langarola che di fatto mette Tozzi da solo davanti alla porta sguarnita per il più comodo degli 1-0. Gli ospiti rispondono subito con due occasioni: la prima su palla da fermo, con la punizione di Marasso che da posizione defilata prova la conclusione, che finisce a lato del palo, e poi con l’ottima occasione di Cancedda, che è bravo a trovare il fondo e crossare in mezzo, con la provvidenziale deviazione della difesa in angolo, ma che dagli spalti dà l’illusione dell’autogol. Dopo questo spavento i padroni di casa trovano il raddoppio: altra palla persa in impostazione dall’Alba, con Tozzi che recupera anche questa e poi serve sul secondo palo per la rete di Maglione, che da pochi passi infila. Con il vento forte le palle da fermo sono una occasione grossa per le squadre e Cassatella ci prova da posizione defilata sulla sinistra, ma il suo destro non si abbassa per tempo. Nel finale ci riprova Cassatella a sorprendere il portiere fuori dai pali con una occasione dalla distanza che esce di poco a lato.

Il secondo tempo si apre con gli ospiti alla ricerca del gol che possa riaprire la partita: nei primissimi minuti subito una occasione su calcio d’angolo, ma la mischia che segue viene risolta dall’intervento a stoppare il pallone di Pucci. Nei primi minuti il San Giacomo sembra rientrato con meno decisione in campo, lasciando il possesso della sfera maggiormente agli avversari. L’Alba della ripresa meriterebbe sicuramente un gol, visto che nei primi 20’ mantiene il controllo territoriale del centrocampo: quello che manca agli ospiti però è il riuscire a creare una opportunità netta: manca qualcosa nel momento dell’ultimo passaggio e della finalizzazione e la difesa di casa, nelle difficoltà dei compagni in avanti, continua a fare buona guardia. Al 23’ occasione per Vendramin, che riesce ad arrivare in anticipo attaccando la profondità, ma Pucci è bravo in uscita bassa. Nonostante le difficoltà alla prima occasione favorevole il San Giacomo cala il tris: recupero palla am età campo di Tozzi che manda a tu per tu con il portiere il neo entrato Navone che è freddo e infila con il piattone in rete.