Under 15 Regionali: Rosta-Grugliasco 4-2

ROSTA-BSR GRUGLIASCO 4-2 MARCATORI : 3’ Cecchin (RO), 14’ Barresi (RO), 20’ Hristov (B), 34’ Antonaccio (RO), 24’st Dal Farra (B), 34’st Mapelli (RO) ROSTA (4-2-3-1): Cisse, Scotto Di Santolo, Triolone (5’st Battaglia), Gambino (9’st Nebiolo), Di Maggio, Girotto (12’st Mapelli), Barresi (17’st Molinaro), Di Giovanni (22’st Terragno), Antonaccio (2’st Milazzo), Cecchin, Mareschi (7’st Ma Alhijjawi). A disp.: Sturniolo. All.: Bonfante. BSR GRUGLIASCO (4-3-3): Panetta, Acconciaioco, Montemurro (35’st Ruzza), Dimatteo (35’st Abbate), Paluccio, Braccia (3’st Lapegna), Baseggio (15’st Dal Farra), Giannone (35’st Morelli), Coppola, Orsino, Hristov (15’st Zecchi). A disp.: Conca. All.: De Masi. ARBITRO : Simone Mezzina di Collegno NOTE : Rosta in completo blu; Bsr Grugliasco in maglia biancorossa e pantaloncini rossi. 50 spettatori circa.

ROSTA – Il mattino ha l’oro in bocca per il Rosta, ma che fatica. Partita dai due volti per i ragazzi di Bonfante, che rischiano di finire il primo tempo in goleada e di pareggiarla clamorosamente nella ripresa. Ci pensa Mapelli nel finale a spazzare via tutte le paure, anche se la vittoria è ampiamente meritata da parte dei biancorossi, trascinati da uno straripante Mareschi. Per il Bsr pesa l’approccio alla gara, che di fatto è stata persa nei primi 15 minuti. Da salvare la reazione e l’orgoglio nel finale, ma, come detto da De Masi nel post gara, serve molto di più.

Entriamo nel dettaglio. L’inizio del Rosta è straripante. Fisicamente e tecnicamente i padroni di casa sembrano di un’altra categoria. Dopo tre minuti Cecchin porta avanti i biancorossi (per l’occasione in maglia blu), grazie ad un assist intelligentissimo di Antonaccio, bravo a non sprecare quanto di buono aveva fatto prima Mareschi. La Bsr avrebbe anche l’occasione per provare a pareggiarla subito, ma Coppola, lanciato in un 2 contro 1, non si accorge di avere a fianco Baseggio completamente solo: il 9 anziché passarla calcia e spreca una grande chance. Errore che pesa, visto che pochi secondi dopo Barresi trova il raddoppio, ancora una volta per merito di Mareschi. Nel miglior momento dei padroni di casa, il Bsr Grugliasco accorcia le distanze. Magia di Hristov su punizione (con complicità di Cisse) e gara riaperta. O almeno così sembra, perché nel finale Antonaccio trova il gol del 3-1 e chiude “virtualmente” i conti.

Virtualmente, perché nel secondo tempo i ritmi si abbassano notevolmente e il Bsr, andato negli spogliatoi sfiduciato, si trova incredibilmente nuovamente in partita. La formazione di De Masi ci prova più volte dalla distanza, prima con Orsini e poi con Coppola, e il piano sembra funzionare. Al terzo tentativo (sempre di Orsini), Cisse respinge in malo modo e sulla ribattuta si avventa Dal Farra, che con una magia si libera della marcatura di un difensore biancorosso e da due passi scarica un missile imprendibile. La gara cambia ancora una volta scenario, ma gli ospiti non riescono ad approfittare del fattore psicologico e alla fine si devono arrendere al Rosta. Infatti, al 34’, Mapelli si inserisce coi tempi giusti e chiude una gara dominata e poi sofferta, ma ampiamente meritata.

LE PAROLE DEGLI ALLENATORI

ANDREA BONFANTE, ALLENATORE DEL ROSTA

“Il primo tempo è stato fatto con grande qualità. Nel secondo tempo sono usciti fuori anche gli avversari, ma dobbiamo imparare a gestire le energie mentali e fisiche anche per il secondo tempo. In certe situazioni siamo andati in difficoltà, specie nelle palle lunghe, ma queste partite ci servono per crescere”.

GIANLUCA DE MASI, ALLENATORE DEL BSR GRUGLIASCO

“Sono tre partite che buttiamo via il primo tempo. Diventa poi difficile fare risultato. Siamo stati bravi nel riaprirla, ma in generale abbiamo fatto troppo poco. Dobbiamo lavorare molto meglio in settimana. Entriamo con un atteggiamento sbagliato e questo ci ha penalizzato in queste prime quattro partite. Loro hanno sicuramente meritato e per questo gli facciamo i complimenti”.