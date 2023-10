Under 15 Regionali: Le dichiarazioni degli allenatori dell'Alpignano e del CBS

Al termine della partita tra l'Alpignano e il CBS, valida per la sesta giornata del campionato Under 15 Regionale Girone C, i due tecnici delle rispettive squadre hanno parlato della prestazione dei propri ragazzi, analizzando la sfida.

Le dichiarazioni degli allenatori

Davide Domizi, allenatore Alpignano

“La Cbs ha fatto una partita molto aggressiva, come sapevamo che avrebbero fatto. Noi non siamo stati bravi a gestirla. Prendere gol dopo un minuto non ci ha aiutato. Siamo stati molto frenetici, non lucidi, e infatti non abbiamo quasi mai tirato in porta, creando qualcosa d’importante. Si tratta di una caduta, ma da martedì torniamo ad allenarci”.

Giovanni Carbone, allenatore CBS

“Grandissima prestazione di squadra. Abbiamo dimostrato di saper di lottare e di esserci l’uno per l’altro. Abbiamo fatto una grande prova di sacrificio. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte e l’unico modo per uscire vincitori da qui era quello di lottare tutti insieme su ogni pallone. Sono contentissimo della prestazione dei miei ragazzi”.