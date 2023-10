Under 15 Regionale: nel girone A Baveno e Bulè Bellinzago in testa a punteggio pieno

Nel girone A del campionato Under 15 Regionale sono due le squadre in testa alla classifica a punteggio pieno dopo sei giornate: il Baveno e il Bulè Bellinzago.

Sabato il Baveno ha conquistato i tre punti nella trasferta sul campo della Juve Domo; ai ragazzi allenati da Ferrario è bastata la rete segnata da Bahu per battere gli avversari, che si sono rivelati una squadra difficile da superare, nonostante i pochi punti conquistati da inizio campionato. Il Bulè Bellinzago è riuscito a tenere il passo del Baveno, battendo l'RG Ticino con il risultato di 3-0.

Attualmente al terzo posto si trova l'Alicese Orizzonti, che, questo weekend, ha perso terreno dalle prime due in classifica, perdendo 3-1 contro la Biellese, salita al settimo posto grazie ai tre punti conquistati. Ad approfittare dello scivolone dell'Alicese è stato il Gozzano, che con la vittoria per 6-1 sul Borgosesia si è portato a -1 dal terzo posto.

A vincere in questa sesta giornata di campionato sono stati anche il Verbania e il Borgomanero che, rispettivamente, hanno battuto il Caltignaga per 0-4 e la Città di Cossato per 3-1.

Prima vittoria stagionale, invece, per l'Oleggio, che si è imposto per 2-3 sul Santhià, conquistando anche i primi punti del suo campionato.