U16 Regionali: Alpignano-Cbs 4-0

ALPIGNANO-CBS 4-0 MARCATORI: 14’st Miceli (A), 15’st Metta (A), 18’st Curri (A), 29’st Cordola (A) ALPIGNANO (4-3-3): Traversi, Russo, Ferjani, Miceli, Amorosi (21’st Marangon), Cavacini (1’st Cordola), Curri (27’st Caveglia), Cretu (13’st Metta), Ciliberti (24’st Comolli), Barone (1’st Fioccardi), Zmoshu (4’st Tursi). A disp.: Carlone, Crudu. All.: Martorana. CBS (4-3-1-2): Fiorelli, Acconciaioco, Crispo (29’st Fukuda), Prochilo (16’st Vitrano), Raccosta (24’st D’Elia), Salerno (21’st Taralunga), Marinotto, Luisi, Arcudi (16’st Perrone), Ferreri (22’st Piarulli), Nazeraj. A disp.: Ingrassia, Guglielmi. All.: Masera. ARBITRO: Giacomo Monastra di Collegno NOTE: Alpignano in maglia azzurra. Cbs in completo nero. 100 spettatori circa.

ALPIGNANO – Basta un fotogramma per rendere l’idea del successo finale dell’Alpignano sulla Cbs. Minuto 36 del secondo tempo, i padroni di casa conducono per 4-0. Gli ospiti perdono il possesso della sfera nella trequarti avversaria. Nel giro di 20 secondi i biancoazzurri riescono a recuperare il pallone, a ripartire con 5 uomini e a calciare con Fioccardi. Questo ha fatto la differenza. La fame dell’Alpignano. Un peccato per la Cbs, che ha giocato un buon primo tempo e che forse meritava di chiudere in vantaggio, ma che è letteralmente sparita dal campo dal 14’ al 18’ della ripresa. In quattro minuti i rossoneri hanno subito tre gol e perso l’incontro.

Andiamo con ordine. Il primo tempo è una partita a scacchi. I primi venti minuti hanno poco da raccontare. Le due squadre si chiudono molto bene e annullano, colpo su colpo, ogni tentativo offensivo. L’Alpignano va sugli esterni, la Cbs per via centrale. La sensazione è che si segnerà al primo errore difensivo (e così sarà). L’errore arriva al 19’ ed è della difesa biancoazzurra, che si perde Arcudi lanciato dalla trequarti: il 9 batte Traversi e porta avanti i rossoneri, ma per Monastra è fuorigioco. Niente da fare, si rimane sullo 0-0. L’occasione dà comunque la carica alla Cbs, che lascia spazi invitanti ai padroni di casa per inserirsi. Specialità della casa di capitan Curri, che sfrutta un buco nella trequarti ospite per spaventare Fiorelli con un tiro da fuori. L’ultima emozione è però dei rossoneri, che colpiscono una clamorosa traversa con Marinotto al 34’. Il pallone rimbalza sulla linea ma non entra, facendo tirare un sospiro di sollievo ai presenti. È la sliding doors della partita.

L’Alpignano infatti entra in campo nella ripresa come Robert De Niro in Toro Scatenato. È un pugile che colpisce senza sosta. La Cbs è nell’angolo e non riesce ad uscire, fino a quando i biancoazzurri riescono a sbloccare l’incontro. Ci pensa Miceli, bravo a battere Fiorelli (e Acconciaioco) di testa. È il colpo del ko. Non passano neanche sessanta secondi e Metta, entrato solamente due minuti prima, sigla il raddoppio. Blackout rossonero. L’Alpignano capisce che è il momento per spingere e chiudere definitivamente l’incontro. Al 18’ Curri taglia in due la difesa rossonera con un ottimo stop orientato e batte Fiorelli in uscita: 3-0. Tre gol in quattro minuti. Furia biancoceleste. Al 29’ arriva il poker di Cordola - autore di una conclusione bella e impossibile da parare -, mentre nei minuti finali Fioccardi sfiora due volte il gol del pokerissimo. Al 42’ arriva il primo tiro in porta della Cbs nella ripresa ed è ad opera di Piarulli. Si tratta dell’ultima emozione del match.

Le dichiarazioni degli allenatori

Angelo Martorana, tecnico dell’Alpignano

“Sono soddisfatto. Nel primo tempo non riuscivamo a pressare subito una volta perso palla. Nel secondo tempo, appena siamo riusciti a farlo, abbiamo avuto la possibilità di far male agli avversari. Poi, essere messi in campo bene fa la differenza. Abbiamo letto bene diverse situazioni in fase difensiva e anche in fase offensiva i ragazzi sono stati molto bravi a cambiare modulo in corsa più di una volta. In questo periodo stiamo lavorando molto sulla costruzione dal basso e i risultati iniziano a vedersi”.

Marco Masera, tecnico della Cbs

“Non possiamo giocare bene solo per un tempo. Purtroppo ci succede dall’inizio del campionato. A parte i primi 10 minuti della prima frazione, dove abbiamo avuto un pessimo approccio, devo dire che abbiamo giocato bene, costruendo ottime trame. Il problema è che una squadra che vuole stare in alto, non dico che vuole vincere il campionato, ma che vuole ambire alle prime posizioni, non può prendere tre gol in 4 minuti. Questo mi spiace”.