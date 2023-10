Under 16 Regionali, insulti razzisti all'arbitro dagli spalti: multato il club

Accade nell'Under 16 Regionale del Piemonte, in una sfida tra ragazzini. Sul campo si affrontano Centro Giovanile Aosta e Pro Eureka, è la quarta giornata del Girone B. Il risultato finale è 1-1, ma al di là di questo l'episodio che risalta è un altro. Il Giudice Sportivo ha infatti sanzionato con 100 euro di multa la Pro Eureka per quanto accaduto durante l'arco della gara.