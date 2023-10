Under 16 Regionale: STS-ALPIGNANO 0-2

MARCATORI: st 12’ Curri, 28’ Zmoshu

STS (4-3-3): F. Gasparro 6.5; Militaru 6, Buono 6.5 (19’ st Osaro 6), A. Gasparro 6.5, Minna 6 (1’ st Nobile 6); Mazzeo 6, Yano 7, Boffano 6 (1’ st Colosimo 6.5); Savoldelli 6 (7’ Edsakouri 6), Tremus 5.5, Penta 6 (24’ st El Assas 6). A disp. Bonamico, Fortunato, Croce. All. Cani.

ALPIGNANO (4-2-3-1): Traversi 5.5; Marangon 6 (5’ st Russo 6), Ferjani 6, Miceli 6, Amorosi 7; Tursi 6 (25’ st Comolli 6), Curri 7; Ciliberti 6 (17’ st Zmoshu 6.5), Cordola 5.5 (30’ st Barone 6), Fioccardi 7; Metta 6.5 (5’ st Cretu 6). A disp. Carlone, Cavacini, Barone, Caveglia, Crudu. All. Martorana.

ARBITRO: Nardella di Torino

NOTE: Amm. Fioccardi; Mazzeo, Yano

L’Alpignano lavora bene, in particolare sulla corsia di sinistra, dove Amorosi, Curri e Fioccardi sono molto abile a risalire il campo con una serie di triangolazioni ad altissima velocità. In avanti poi la scelta di Metta permette alla squadra di poter alzarsi grazie alle sue qualità sia fisiche che tattiche. Proprio da questi due dettagli nasce la prima occasione della partita: si risale il campo a sinistra, Metta riceve e protegge cambiando il gioco e poi va a ricevere dentro l’area, dove Gasparro è molto bravo a respingere la sua conclusione da distanza ravvicinata. Dopo questo spavento l’STS si riposiziona dietro difendendo con ordine e attenzione, ma in avanti i padroni di casa non sembrano riuscire a trovare una soluzione per andare a colpire gli ospiti. Tocca sfruttare le occasioni e i padroni di casa ci provano: l’Alpignano perde pale malamente, recupero della sfera di Yano che serve in profondità Tremus con un bel filtrante. Conclusione di prima intenzione e il pallone finisce fuori. Ancora una occasione per i bianconeri, favoriti da un errore degli ospiti: Taversi lisca male l’uscita e il pallone finisce su Savoldelli che calcia, ma c’è il ritorno del portiere che si fa perdonare il primo errore e mette in angolo. Con il passare dei minuti l’STS cresce di sicurezza e nel finale di tempo ha una bella occasione con Yano, che sradica il pallone dai piedi di Fioccardi e dalla distanza prova la conclusione che non si abbassa di un soffio. Risponde l’Alpignano con un buon contropiede di Amorosi che mette in mezzo per Ciliberti, che non arriva però sul secondo palo. Ultima occasione del primo tempo è sui piedi di Fioccardi con una punizione al limite, ma Federico Gasparro è attento e blocca a terra.

Buon approccio nella ripresa dei padroni di casa, che grazie ai cambi, in particolare con l’ingresso di un ispirato Colosimo, riescono ad aumentare il volume di gioco nella metà campo avversaria. L’Alpignano invece fatica, non riesce a trovare le combinazioni che avevano creato grattacapi alla difesa avversaria. Nonostante le difficoltà però gli ospiti sbloccano il risultato con una palla da fermo: pallone dentro l’area per il colpo di testa di Ciliberti, Gasparri respinge con l’aiuto della traversa, ma non può nulla sul tap in di Curri che porta i suoi in vantaggio. Il gol, arrivato in un momento favorevole, è un colpo duro per i padroni di casa, che sembrano perdere quelle convinzioni che erano riusciti a portare avanti per tutta la partita, all’opposto gli ospiti hanno ancora più sicurezza, sia nella manovra che nel proporsi in avanti, e trovando anche il raddoppio. Al 25’ bellissimo tacco di Fioccardi che manda sulla corsia Cretu, che però calcia sull’esterno della rete. Tre giri di lancetta dopo e ancora Fioccardi serve l’assist in mezzo per Zmoshu che, tutto libero, infila al volo per il 2-0.