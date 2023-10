Under 16 Regionali, Spazio Talent-Alpignano: le parole dei due allenatori

L'Under 16 dell'Alpignano vince in casa dello Spazio Talent, grazie alle reti di Curri e Zmoshu arrivate nella seconda frazione della partita valevole per la sesta giornata di campionato.

Al termine della trasferta vinta dall'Alpignao sul campo dell'STS, il tecnico degli ospiti, Martorana, ha parlato così della prestazione dei suoi ragazzi: “La partita era molto maschia, noi siamo abituati a muovere molto la palla e loro coprivano bene gli spazi, hanno affrontato una partita in modo aggressivo e quando sono calati noi siamo usciti, senza buttare lunga la palla. La difesa ha lavorato bene a chiudere il loro attaccante e poi spostando Curri in attacco abbiamo fatto bene. La coppia di sinistra Amorosi e Fioccardi? Amorosi è un po’ il nostro Dimarco, ha un polmone incredibile ed è un’arma in più. Fioccardi è sempre pericoloso”.

Anche il tecnico dello Spazio Talent ha parlato della partita

Rammarico per il risultato per mister Cani, che comunque si può godere la buona prova dei bianconeri: “Abbiamo alcuni problemi fisici e questo ci ha costretto ad adattare alcuni ragazzi in ruoli che conoscono meno bene. Mi è dispiaciuto non mantenere la formazione del primo tempo, ma chi è entrato ha fatto bene. Anche il modulo era un po’ una novità. Il loro gol è arrivato nel nostro momento migliore, loro forse sono più abituati di noi a giocare insieme, mentre noi abbiamo alcuni nuovi che si stanno inserendo. Considerato il tutto e il livello loro i ragazzi hanno fatto bene”.