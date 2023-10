Under 16 Regionali: Lascaris al comando del girone B

Al termine della sesta giornata del campionato Under 16 Regionale, nel girone B il Lascaris rimane primo a punteggio pieno, grazie alla netta vittoria per 0-3, ottenuta sul campo della Virtus Calcio.

Alle spalle del Lascaris, con due punti di ritardo dal primo posto, ci sono il Volpiano Pianese e il Pro Eureka; in questa sesta giornata il Volpiano ha vinto 3-0 in casa contro il Vda Charvensod, mentre il Pro Eureka è riuscito a battere 1-2 il Quincitava, nonostante l'uomo in meno per circa mezz'ora di gioco.

A tre punti di distanza dal gradino più basso del podio si trova il Venaria, che sabato ha battuto 1-2 la Strambinese, ultima nel girone a quota 0 punti come l'Aygreville, sconfitta in casa dal Vallorco. Proprio grazie a questa vittoria il Vallorco è riuscito ad agganciare il Pianezza in classifica a nove punti, dopo la sconfitta dei rossoblù per 3-0 sul campo del Caselle.

Anche il Gassino ha approfittato della sconfitta del Pianezza per allungare in classifica, battendo il CGC Aosta con un netto 0-6.