Under 16 Regionali: Bacigalupo-Cit Turin 0-1

MARCATORI: st 40’ Perrini rig.

BACIGALUPO (3-5-2): Massa 6; De Rosa 6, Di Capua 6, Pelucelli 5.5; Youssif 6, Conte 6 (34’ Galletti sv), Guri 6.5 (25’ st Valenzano 6), Carbutti 6.5; Mussi 6, Lentini 6. A disp. Terrosi, Carvallho. All. Anello

CIT TURIN (4-3-3): Zerbini 6; Garello 6, Laghetti 6, Caliri 6 (9’ st Ambrosini), Piccolo 6; Sinanaj 6 (22’ st Bruno 6), Ugona 6, Perrini 6.5; Mantica 6.5 (41’ st Bracco sv), Gialdini 5, Testa 6 (5’ st Sorbone 6). A disp. Alfieri, Dalipaj, Salgau. All. Orlandella.

ARBITRO: Arcerito di Torino

NOTE: Amm. De Rosa Espulso Gialdini al 38’ st per proteste; Pelucelli al 40’ per doppia ammonizione

Una partita non semplice, non divertente, ma importante per muovere la classifica. Entrambe le squadre necessitavano della vittoria, e alla fine la spunta il Cit Turin nel finale. 3 punti decisivi per i rossoverdi, mentre il Bacigalupo, nonostante una prestazione che giustificava il pari, vede sfumare il primo punto stagionale.

La partita è molto equilibrata, i valori in campo sono simili e la due squadre scelgono la via della prudenza. Nei primi minuti di gara le conclusioni sono poche, Lentini sull’esterno della rete per il Bacigalupo, Mantica da fuori area e alto per il Cit Turin. La prima occasione netta è per gli ospiti: calcio di punizione di Ugona da posizione defilata sulla sinistra, invece del cross va a concludere e Massa mette in corner. Rispondono i padroni di casa con Conte, che prova a risolvere una mischia nell’area avversaria con una conclusione di prima intenzione diretta sul secondo palo, ma la difesa respinge mandando il pallone in angolo. Alla mezzora ancora il Bacigalupo pericoloso con Guri, che si infila partendo da sinistra e conclude con un diagonale, non potente, ma preciso che costringe Zerbini alla respinta a lato: contropiede e il rischio ora è per i padroni di casa, ma Massa fa buona guardia sulla conclusione di Gialdini, che cerca di infilarlo sul primo palo. Nessuna delle due squadre però riesce nel primo tempo a trovare lo spunto e la prima metà di gara si spegne sullo 0-0.

Nella ripresa il Bacigalupo entra in campo più arrembante rispetto al primo tempo: nel giro di pochi minuti doppia chance per i padroni di casa; prima con Lentini che prova a saltare Zerbini, che in uscita bassa però lo mura. Pochi minuti dopo Guri conclude dalla distanza, con il pallone che sibila a pochi centimetri a lato del palo. Al quarto d’ora Zerbini ancora protagonista in uscita, riuscendo a chiudere la discesa di Mussi, che sulla ribattuta non riesce poi a trovare la rete. Il Cit Turin si rivede in avanti attorno alla mezzora, quando Pelucelli è costretto al fallo tattico per fermare Gialdini lanciato verso la porta. La punizione la calcia Mantica: palla che supera la barriera, ma non scende in tempo verso la rete. Nel finale gli ospiti rimangono poi in 10 per l’espulsione di Gialdini, che dice una parola di troppo all’arbitro che gli mostra subito il rosso. La superiorità numerica dura appena 2’, quando Pelucelli prende il secondo giallo. Nel recupero succede di tutto: prima il Cit Turin prende una traversa con Sorbone, il pallone rimbalza sulla linea e mentre il Cit Turin chiede il gol, De Rosa la tocca con la mano, convinto anche lui del gol rossoverde. Calcio di rigore e dal dischetto va Perrini che rimane freddo ed insacca.