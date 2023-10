Under 17 Regionali: Albese - S.G. Chieri 0-5

MARCATORI: 20’ pt, 27’ pt Piazza (CH), 29’ pt Ninni (CH), 35’ pt El Bentaoui (CH), 9’ st Rosano (CH).

ALBESE: Aloi (32’ pt Lusso), Casetta S., Costa (38’ st Bongiovanni), Zichella (26’ st Carosso), Bruno, Xheka (12’ st Arnero), Casetta B., Barbero, Buffa, Curcio (3’ st Ujkaj), Imarhiagbe.

A disp. Vinai, Manfredini.

All. Laguzzi.

S.G. CHIERI: Vartolo, Tomatis (26’ st Tosetto), Rossi, Vallone, Rosano, Tinaglia, Ninni (15’ st Biasibetti), Silvestri (36’ st Miceli), El Bentaoui (40’ pt Molchen), Filincieri (6’ st Gasparini), Piazza (20’ st Bottan).

A disp. Giumala, Maddalena, Traverso.

All. Rosano.

ARBITRO: Copot di Nichelino.





Manita del San Giacomo Chieri che travolge l’Albese senza fare sconti. Disfatta per i padroni di casa che subiscono un’altra goleada e si arrendono anzitempo allo strapotere fisico e qualitativo degli avversari. La partita si chiude virtualmente già al 29’ del primo tempo, minuto in cui il San Giacomo Chieri mette a referto il terzo gol della giornata.

Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, al 5’ minuto, gli ospiti si affacciano per la prima volta alla porta difesa da Aloi e lo fanno con Piazza che però, tutto solo in area di rigore, colpisce debolmente la sfera graziando il portiere. Al 20’ minuto di gioco, Piazza tira fuori dal cilindro una giocata sensazionale, un gesto atletico di assoluta classe: si esibisce in una splendida rovesciata trovando con una coordinazione perfetta una parabola insidiosa che si infila all’angolino. Il pubblico è incredulo e non può far altro che applaudire sportivamente il ragazzo, classe 2008, per la straordinaria acrobazia. Sull’onda dell'entusiasmo, Piazza, al 27’, sigla la sua doppietta personale con una girata in area di rigore da attaccante puro. Il San Giacomo Chieri percepisce il momento di difficoltà dell’Albese e come un avvoltoio attacca la preda. Al 29’ cala il tris e chiude i giochi: Vallone innesta, con un lancio in profondità, Ninni che si inserisce con i tempi giusti e punisce il portiere in uscita con un pallonetto delizioso.

Nemmeno il tempo di riprendere fiato per l’Albese che, al 35’, subisce addirittura il quarto gol, questa volta su un calcio di rigore perfettamente realizzato da El Bentaoui.

L’Albese, dopo un primo tempo di totale sofferenza, rientra in campo più convinta e determinata e sfiora il gol del -3 prima, al 64’, con Imarhiagbe che si fa ipnotizzare dall'uscita fuori dai pali del portiere e dopo, al 78’, con Ujkaj, il cui destro viene murato sulla linea di porta da un generosissimo Biasibetti.

All’84’ minuto Rosano decide anche lui di iscriversi al tabellino dei marcatori trovando la via della rete con un sinistro chirurgico che si insacca all’angolino. Quinto gol della giornata e partita chiusa.

Vittoria fondamentale per il San Giacomo Chieri che torna a casa con 3 punti e con la convinzione di poter essere davvero una squadra complicata da affrontare e da battere. Sul lato Albese invece resta l’amaro in bocca e la delusione per le ultime prestazioni sotto tono e per gli 11 gol subiti in due partite.



INTERVISTE:

Intervista mister Laguzzi (Albese): “Penso che a questa squadra manchi un po’ di carattere e di personalità. È un gruppo con delle buone qualità individuali ma alterna momenti in cui si esprime bene ad altri in cui perde la concentrazione e smette di giocare. Oggi, dopo il primo gol subito, ci siamo demoralizzati e disuniti lasciando totalmente il controllo della partita agli avversari. Non riesco a capire quale sia il vero problema di questa squadra che fa una fatica incredibile ad esprimersi; credo che ci sia tanto da lavorare per poter raggiungere l’obiettivo salvezza. Ho rilevato questa squadra da poco e ci mancano anche parecchie pedine importanti nel nostro scacchiere, tra cui il 2007 Lazzarin che è stato convocato direttamente con la prima squadra”.

Intervista mister Rosano (S. G. Chieri): “I ragazzi hanno approcciato la partita nel modo giusto, sono stati sul pezzo fin dai primi minuti e questo non è altro che il risultato del buon lavoro fatto in allenamento durante l’intera settimana. Nel primo tempo siamo stati cinici e abili a sfruttare a pieno le nostre occasioni e a chiudere in vantaggio di 4 gol i primi 45 minuti. Nella seconda frazione di gioco ci siamo un po’ abbassati, anche per il caldo cocente, e abbiamo rischiato qualcosa ma alla fine siamo riusciti anche a realizzare il quinto gol. Riguardo alla prestazione di Piazza posso dire che è un giocatore di altre categorie, tra l’altro un 2008, che sono sicuro potrà togliersi diverse soddisfazioni attraverso il duro lavoro”.