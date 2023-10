Riberio fa sognare l'Alba Calcio

MARCATORI: 12’ pt, 25’ pt Trinchero (A), 15’ pt, 24’ st Bussi (A), 39’ pt Bolelli (D), 3’ st San Pietro (D).

ALBA CALCIO: Ribero, Vidotto (25’ st Meinardi L.), Battaglino, Cucurachi, Icardi, Lanza (18’ st Meinardi M.), Galtieri (37’ st Scoffone), Asteggiano (30’ st Volpe), Alfieri (1’ st Gallarato), Trinchero, Bussi (37’ st Altare). A disp. Bottala, Wessels, Ponzio. All. Pellegrino.

DERTONA: Albertini, Stranieri (1’ st Abozzi), Bernareggi, (17’ st Ples), Chaachouay, Manellini, Bolelli (36’ st Bafti), Gastaldi, Taverna, San Pietro (43’ st Soggia), Moufrou (33’ st Fiorucci sostituito a suo volta da Mazzarotto al 39’ st), Nidasio. A disp. Galletti, Zalim, Traverso. All. Croce.

ARBITRO: Scaffidi di Bra.

NOTE: Ammoniti: Vidotto (A), Bernareggi (D), Battaglino (A).

Continua a sognare in grande l’Alba Calcio vincendo per 4-2 contro il Dertona in una partita infuocata, ricca di colpi di scena e giocata ad alta intensità da entrambe le squadre. I padroni di casa giocano un gran primo tempo mettendo a referto ben 3 gol ma poi calano di concentrazione e il Dertona riapre la partita. L’eroe del secondo tempo è Ribero che nega con un super intervento la possibile “remuntada” dando il via all'azione della quarta rete di Bussi. Il mister Pellegrino conferma il solito 4-2-3-1 in cui Bussi e Trinchero agiscono da esterni, con Asteggiano a supporto dell’unica punta Alfieri; il tecnico ospite opta invece per un modulo più blindato, un 4-5-1, con Moufrou come unico terminale offensivo.

Dopo un avvio concitato l’Alba Calcio, al dodicesimo, trova il gol del vantaggio: ad aprire le danze è Trinchero che sfrutta a pieno il velo del compagno su schema da calcio d’angolo mettendo in buca il pallone del momentaneo 1-0.

I padroni di casa, sull’onda dell’entusiasmo, continuano a spingere e, al quindicesimo, Bussi, servito in area da un cross perfetto di Battaglino, mette in porta la rete del 2-0.

A metà primo tempo l’Alba Calcio cala il tris: è sempre Trinchero l’uomo decisivo con un sinistro fulmineo che buca un incolpevole Albertini tra i pali. Il Dertona, demoralizzato dopo questo inizio micidiale dei padroni di casa, abbassa il baricentro. A fine primo tempo il protagonista è il numero 1 bianconero che tiene a galla la sua squadra, prima respingendo il tiro ravvicinato di Bussi e poi immolandosi, pochi istanti dopo, sul colpo di testa a botta sicura di Trinchero.

Il Dertona sembra essere k.o. ma con grande determinazione reagisce e al trentanovesimo, come un fulmine a ciel sereno, segna il gol del 3-1 con un gran tiro da fuori area di Bolelli.

Ad inizio ripresa la formazione ospite riapre definitivamente la partita grazie al tap-in sotto porta di San Pietro che ridona speranze ed energie ai suoi.

Al 69’ minuto la dura legge del “gol sbagliato - gol subito” colpisce: Moufrou ha tra i piedi la chance per completare una rimonta sensazionale ma tutto solo in area di rigore si fa ipnotizzare da Ribero che prima salva la sua squadra con un intervento super e poi dà il via al contropiede che si conclude con il gol di Bussi.

Al triplice fischio i giocatori del Dertona escono dal campo con grande delusione dopo che hanno visto sfumare davanti ai propri occhi la possibilità di rimontare una partita apparentemente impossibile.

INTERVISTE:

Al termine del match i due tecnici hanno detto la loro a proposito della prestazione delle rispettive squadre. L’allenatore dell’Alba Calcio Pellegrino ha dichiarato: “È stata una bella vittoria ottenuta però non con poche difficoltà. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo un po’ deconcentrati, poco reattivi e ci abbiamo messo qualche minuto per carburare e riprendere in mano le redini della partita. Oggi abbiamo anche giocato su un terreno di gioco più grande rispetto a quello a cui siamo abituati e nonostante qualche incertezza sui ribaltamenti di fronte, credo che questo ci abbia aiutato nella costruzione del gioco dal basso perché avevamo più campo libero a nostra disposizione. Ribero è stato decisivo in tre situazioni e soprattutto sul duello vinto con l’attaccante avversario lanciato a rete che ci ha permesso di segnare in contropiede il 4-2”.

Queste invece le considerazioni del tecnico del Dertona, mister Croce: “Abbiamo giocato un buon primo tempo anche se paradossalmente abbiamo subito 3 gol in 10 minuti. Arriviamo da un campionato provinciale senza aver cambiato nemmeno un giocatore in rosa e quindi affrontare squadre di questo livello a viso aperto e senza paura mi fa ben sperare per il futuro. La palla del potenziale 3-3 è stata uno spartiacque, se fosse entrata il pubblico avrebbe visto sicuramente uno spettacolo diverso negli ultimi venti minuti. Siamo sulla strada giusta ma per poter raggiungere i risultati che vogliamo è necessario raggiungere uno step successivo”.