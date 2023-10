Under 17 Regionali: Le parole degli allenatori del Bra e del Carmagnola

Hallil, allenatore Bra

Al termine del match i due tecnici si sono espressi così riguardo alle prestazioni delle loro squadre. Il tecnico del Bra Hallil ha dichiarato nel post partita: “Sono veramente molto contento di come hanno giocato oggi i ragazzi e dell’atteggiamento che hanno messo in campo fin dai primi minuti. Al di là del risultato penso che questa squadra sia migliorata molto ultimamente e questa crescita non è altro che la conseguenza del duro lavoro fatto in allenamento durante la settimana. Credo molto in questo progetto e sono sicuro che faremo un ottimo campionato. Il nostro obiettivo per questa stagione è quello di migliorare i ragazzi sotto tutti gli aspetti per poi costruire una squadra futura per il campionato nazionale senza però nascondere la nostra volontà di realizzare qualcosa di importante già durante questa stagione".

Schiavo, allenatore Carmagnola

Il mister del Carmagnola Schiavo si è espresso invece in questo modo: “Nonostante la sconfitta sono orgoglioso dei miei ragazzi per come hanno approcciato la gara e per il coraggio con cui hanno affrontato una squadra del calibro del Bra. Loro, qualitativamente, sono nettamente superiori a noi e il risultato straripante ne è la conferma; quindi non ho niente da rimproverare alla mia squadra. I ragazzi hanno dato tutto in campo dal primo al novantesimo minuto lottando su ogni pallone ma contro squadre come il Bra questo non è sufficiente per portare a casa almeno un pareggio”.