Under 17 Regionali: classifica compatta nel girone E

Dopo la sesta giornata del campionato Under 17 Regionale, la classifica del girone E è sempre più compatta, con sei squadre in quattro punti, tanto che si prospetta una bellissima stagione.

In testa alla classifica ci sono a pari merito Chieri e Acqui, due formazioni che fino a questo momento hanno vinto cinque partite e persa solamente una. Nel weekend scorso l'Acqui è caduto tra le mura amiche nella partita contro l'Alba Calcio, salita al quarto posto in classifica a quota tredici punti; ad approfittarne è stato proprio il Chieri, che ha ospitato in casa lo Sca Asti, riuscendo a conquistare i tre punti grazie alla manita rifilata agli avversari.

Al terzo posto, con quattordici punti, si trova il SG Chieri, che domenica ha calato il poker nella trasferta contro il Dertona, penultimo con un solo punto ottenuto in sei gare disputate.

Ad accorciare la classifica ci hanno pensato il Derthona e l'Asti, battendo rispettivamente il Pecetto per 1-3 e l'Asca con il risultato di 0-8. Solo al settimo posto la classifica si allunga, dopo la sesta giornata è la Novese ad occupare questa posizione, grazie alla vittoria per 1-4 ottenuta contro l'Albese.

Unico pari di giornata è stato quello maturato nella sfida tre Fortitudo e Area Calcio; un 3-3 che sta stretto ad entrambe le squadre, rispettivamente all'undicesimo e nono posto nel girone.