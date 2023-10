Under 17 Regionale: nel girone D vincono Chisola e Cherascese

Il Chisola, dopo sei giornate, rimane primo a punteggio pieno nel girone D del campionato Under 17 Regionale, grazie alla vittoria interna contro il Centallo per 4-1. Alle sue spalle, ma lontano tre lunghezze, si trova la Cheraschese, che domenica ha rifilato cinque reti alla Saviglianese, decima in classifica con sette punti conquistati nelle prime sei partite.