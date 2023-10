Under 19 Regionali, rissa in Busca-Albese: partita persa ad entrambe e maxi-squalifica

Il Giudice Sportivo è intervenuto dopo la partita tra Busca e Albese del Campionato Regionale Juniores Under 19 , Girone C, con una sentenza riguardante la partita sospesa lo scorso 7 ottobre al 35' "in ragione della condotta violenta dei tesserati di ambo le squadre, i quali hanno dato vita a una vera e propria rissa in campo, che l'arbitro non è riuscito a sedare neanche dopo oltre 7 minuti, a seguito di uno scontro verbale e fisico".

Questo riporta il comunicato pubblicato dal Comitato Regionale Piemonte, a seguito del quale il Giudice ha deciso di dare partita persa ad entrambe le squadre. La rissa sarebbe partita da uno scontro tra il massaggiatore della squadra ospite e il portiere di casa, entrambi espulsi. Da quel momento in poi il parapiglia avrebbe interessato giocatori e dirigenti di entrambe le formazioni, fino alla sospensione definitiva. La decisione è frutto della constatata "impossibilità sopravvenuta di regolare svolgimento e conclusione della partita sia da addebitare ai tesserati di ambo le Società, che hanno approfittato di un banale - per quanto sgradevole - diverbio per dare vita ad una vera e propria lotta in campo, e considerato altresì che dal referto del direttore di gara non risulta alcun intervento dell'allenatore e/o dei Dirigenti delle Società volto a riportare la calma tra i rispettivi giocatori".

Albese e Busca pagheranno anche 100 euro a testa di multa per il comportamento offensivo dei propri tifosi, mentre tra i protagonisti della rissa il massaggiatore dell'Albese starà fermo fino all'8 dicembre e diversi altri giocatori non potranno giocare. Chi fino al 9 febbraio 2024 (un giocatore), chi fino al 5 gennaio (altri sei ritenuti responsabili). In più altre due giornate sono andate al portiere del Busca espulso.