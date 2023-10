Under 19 Regionali: la situazione nel girone C dopo la sesta giornata

Nella sesta giornata del girone C del campionato Under 19 Regionale, il Cuneo Olmo conquista l'ennesima vittoria stagionale, battendo in trasferta l'Area Calcio con un netto 0-7, che proietta i biancorossi al primo posto della classifica in solitaria. Da inizio stagione, fino a questo momento, il Cuneo Olmo ha avuto un percorso netto, con sei vittorie consecutive in altrettante gare e una differenza reti di +23, grazie ai 31 gol segnati e i soli 8 subiti.