Under 19 Regionali: il Borgaro Nobis si prende la testa del girone

Sabato il Borgaro Nobis è riuscito a superare con facilità l'ostacolo Pianezza, decimo in campionato, battendolo tra le mura amiche per 5-1; con questo successo i biancazzurri si portano in testa al girone in solitaria, a +3 sul Lascaris, prima inseguitrice. Proprio i bianconeri questo weekend hanno subito la loro prima sconfitta stagionale, perdendo di misura in casa nel big match contro l'Alpignano, che in classifica si è fatto sotto al Lascaris, ora lontano solo un punto.

Al quarto posto in classifica, a pari punti con l'Alpignano, grazie alla vittoria per 4-2 sulla Rivarolese si trova il Collegno Paradiso, che ha approfittato della sconfitta casalinga del Rosta contro il Quincitava per scalare posizioni in classifica.

Nella parte centrale della classifica si trovano Lucento, Vda Charvensod e Cenisia, che in questa giornata hanno vinto rispettivamente contro Mappanese, Spazio Talent e Aygreville.