Pulcini e Esordienti, nuovi calendari dopo le rinunce

Il comitato provinciale Torino della LND ha annunciato la rinuncia di cinque società ai campionati Esordienti e Pulcini per la stagione appena cominciata.

Il Real Venaria non parteciperà al Torneo Esordienti Secondo Anno Girone I. Allo stesso modo il Bacigalupo Squadra B si è ritirato dal Girone E degli Esordienti Primo Anno.

Tra i Pulcini Secondo Anno Girone A, non sarà tra le partecipanti il Beppe Viola. Nel Girone N, sempre dei Pulcini Secondo Anno, assente il Santena Squadra B. Ritirata, in ultimo, anche il San Giorgio Torino dai Pulcini Misti Girone C.

I calendari sono stati quindi riformulati e pubblicati sul sito ufficiale della LND Torino.