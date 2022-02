Non solo Atalanta-Juventus: il programma del weekend su DAZN

La venticinquesima giornata di Serie A si apre sabato 12 febbraio, le prime a scendere in campo sono Lazio-Bologna alle 15:00, seguite alle 18:00 da Napoli-Inter e alle 20:45 da Torino-Venezia . Domenica 13 alle ore 12:30 sarà la volta di Milan-Sampdoria, alle 15:00 si affronteranno in contemporanea Hellas Verona-Udinese, Genoa-Salernitana e Empoli-Cagliari seguite alle 18:00 da Sassuolo-Roma e alle 20:45 Atalanta-Juventus . La giornata si concluderà lunedì 7 alle 20:45 con Spezia-Fiorentina.

La Serie BKT e il calcio internazionale

La ventunesima giornata di Serie BKT si apre sabato 12 alle 13:45 con cinque appuntamenti in contemporanea e si conclude domenica 13 alle 15:30 con altri tre appuntamenti mentre la ventiduesima giornata si svolge tra martedì 15 e mercoledì 16. Per La Liga spagnola da segnalare Villarreal-Real Madrid sabato 12 alle 16:15 e per il calcio inglese West Brom-Blackburn lunedì alle 21:00.