Su DAZN il derby Juve-Torino: info e programma

La ventiseiesima giornata di Serie A TIM si aprirà questa sera con la stracittadina torinese, l'anticipo Juventus-Torino delle 20:45. Si prosegue sabato 19, le prime a scendere in campo sono Sampdoria-Empoli alle 15:00, seguite alle 18:00 da Roma-Verona e alle 20:45 da Salernitana-Milan. Domenica 20 alle ore 12:30 sarà la volta di Fiorentina-Atalanta, alle 15:00 si affronteranno Venezia-Genoa, seguite alle 18:00 da Inter-Sassuolo e alle 20:45 da Udinese-Lazio. La giornata si concluderà lunedì 21 con due posticipi: alle 19:00 Cagliari-Napoli e alle 20:45 Bologna-Spezia.

Guarda Juve.-Torino in diretta streaming su DAZN

Serie BKT e il grande calcio internazionale

La ventiquattresima giornata di Serie BKT si apre sabato 19 alle 13:45 con cinque appuntamenti in contemporanea e si conclude domenica 20 alle 15:30 con altri quattro appuntamenti.Per la Serie BKT, Zona Gol andrà in onda sabato alle 13:45 e domenica alle 15:15. Da segnalare per La Liga spagnola Valencia-Barcellona domenica 20 alle 16:15.