Cassano e la Marcialis protagonisti di MTV Cribs Italia

Con MTV Cribs Italia continuiamo a curiosare nelle case delle stelle dello star system italiano con una nuova puntata in onda mercoledì 9 marzo in prima tv assoluta alle 21.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW).

In questa puntata, voliamo verso il litorale ligure a casa dell’ex campione calcistico Antonio Cassano e della stella della pallanuoto Carolina Marcialis. A seguire, verso Milano dove ci aspettano il DJ Andrea Damante e l’attrice Elisa Visari per il tour del loro appartamento nel cuore della city.

Cosa non può mancare a casa di due affermati sportivi? In questa puntata di MTV Cribs Italia lo scopriremo insieme a due stelle dello sport italiano: Antonio Cassano, ex calciatore e vicecampione di Euro 2012 e Carolina Marcialis, centrovasca della nazionale italiana di pallanuoto femminile. Insieme a MTV esploreremo tutti gli angoli della splendida villa con vista sul litorale ligure e scopriremo tutti gli oggetti di cui la coppia di sportivi va più fiera.

Sarà poi il tempo di esplorare il nido d’amore nel centro di Milano di Andrea Damante ed Elisa Visari, che ci guideranno in un tour del loro appartamento arredato in stile moderno dai dettagli estremamente ricercati, come ad esempio gli spazi esterni a tema jungle in cui è sbocciato l’amore tra i due giovani. Insieme ad Andrea entreremo nel suo tempio musicale, e con Elisa, invece, scopriremo tutti gli stili di arredamento che hanno caratterizzato l’appartamento e quali sono i prossimi progetti di design.

Con MTV Cribs Italia entriamo nelle case di talent, celebrities e artisti, specchio della loro personalità e della loro identità. Perché mai come oggi la casa rappresenta sempre di più il nostro io interiore: il luogo capace di raccontare il passato, i desideri e le ambizioni molto più di quanto le persone stesse sappiano fare.